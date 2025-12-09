La Junta destaca que el mejor regalo para los niños esta Navidad es el "ejemplo en igualdad"

La consejera de Inclusión Social e Igualdad, Loles López, junto a la delegada territorial en Sevilla, María Luisa Cava, la directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, Laura Martínez y la coordinadora provincial del IAM, Mercedes Soriano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado durante la presentación de una nueva edición de la campaña del juego y el juguete no sexista, no violento con el lema 'No es solo el juego, es el ejemplo que les das' que "si dejamos que niños y niñas elijan sus juguetes en libertad, les dedicamos tiempo para el juego y somos un ejemplo en igualdad, los más pequeños de la casa serán más felices y estaremos construyendo una sociedad mejor", por lo que ha señalado que "el mejor regalo" esta Navidad es el "ejemplo en igualdad".

Acompañada por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrion, López ha resaltado que "esta campaña se sustenta en tres pilares: la libertad, el tiempo y el ejemplo en igualdad". A este respecto, ha apuntado que "hay que romper con los clichés y dejar que niños y niñas elijan en libertad sus juguetes: ya no valen esos clichés del rosa para la niña y el azul para el niño o la cocinita para la niña y el balón de fútbol para el niño". "Dejemos que jueguen con lo que más les gusta", ha añadido, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, ha animado a las personas adultas a "compartir tiempo con los peques": "En el vídeo de la campaña los propios niños afirman que los que más les gusta es pasar tiempo jugando con su familia". Y, además, ha incidido en la importancia del ejemplo en igualdad.

"Niñas y niños son esponjas, por eso, todo lo que vean realizar a las personas adultas de su entorno lo van a interiorizar y hacer suyo", ha afirmado.

Por ello, en el spot, tal y como ha señalado el citado comunicado, se hace hincapié en el juguete y en el ejemplo. "Un niño juega con una cocinita, mientras su padre prepara la comida; o cuida a un muñeco, al mismo tiempo que su padre cambia los pañales a un bebé. O la niña de la casa juega al fútbol acompañada por sus madre y padre o se divierte con un coche de juguetes mientras su madre conduce con toda la familia a bordo", ha añadido la Junta.

La titular de Inclusión Social ha insistido en que "la esencia de esta campaña es la igualdad, la coeducación, la conciliación y la corresponsabilidad".

Mientras tanto, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha asegurado que "los juegos y los juguetes son muy importantes en el desarrollo de la personalidad de la infancia, por eso la coeducación es fundamental".

"Los juegos también educan en valores de igualdad", ha dicho, al mismo tiempo que se ha congratulado de que los anuncios de publicidad sobre los juguetes sean más igualitarios.

Por otro lado, esta campaña cuenta con cartelería, vídeo, piezas para redes sociales y espacios exteriores, entre otros. El plan de difusión ha arrancado este martes y terminará el 22 de diciembre con presencia en televisión, medios de comunicación, redes sociales, centros comerciales y espacios urbanos.

Además, también se difundirá a través de las redes sociales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Centro de Documentación María Zambrano y los centros de la mujer.

En la presentación de la campaña también ha estado presente; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, María Luisa Cava; la directora general de Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Laura Martínez; y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Soriano.