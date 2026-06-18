La Junta destaca el papel "estratégico" de Andalucía en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo

La consejera en funciones de Empleo (tercera por la izquierda), junto al rey Felipe VI, en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo. - JUNTA DE ANDALUCIA

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha participado en Barcelona en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por el Grupo Prensa Ibérica y la Fundación la Caixa, un encuentro que se está consolidando como espacio de referencia para la reflexión entre instituciones, empresas y sociedad civil en torno a los grandes desafíos que comparten los territorios del arco mediterráneo, y en el que previamente ha intervenido el rey Felipe VI.

Durante su discurso, titulado 'Andalucía, estabilidad y confianza para seguir avanzado', Blanco ha destacado que la comunidad autónoma afronta una "oportunidad histórica" en un contexto marcado por las transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas, y por el creciente protagonismo del Mediterráneo en la economía internacional. Así, además de por su posición geográfica, ha subrayado que Andalucía cuenta con importantes "fortalezas" en sectores como defensa, seguridad, logística y energía que hacen que juegue un papel "estratégico".

En este marco, ha puesto en valor la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la confianza generada por el Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, como factores clave para el crecimiento económico. En este sentido, ha subrayado que "Andalucía atraviesa uno de los periodos de mayor dinamismo de su historia reciente", con un crecimiento del PIB superior a la media nacional, cifras récord de empleo, afiliación y trabajo autónomo, máximos en número de empresas y una "destacada" capacidad exportadora y de atracción de inversión extranjera. No obstante, Blanco también ha advertido de la necesidad de seguir avanzando para mejorar la productividad y afrontar retos como el incremento de los costes laborales y el absentismo.

Con todo, ha reafirmado la voluntad del Gobierno andaluz de seguir impulsando un "entorno favorable a la inversión, el empleo y la prosperidad", apostando por la reducción de impuestos, cargas burocráticas, la colaboración público-privada y la confianza en el tejido productivo; y ha hecho hincapié en el papel de Andalucía como un nodo estratégico para la logística, la energía y la industria europeas, gracias a las capacidades complementarias de sus ocho provincias.