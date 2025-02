La Junta destaca la participación de 1.000 menores en el tercer Plan de Infancia de Andalucía

La titular de Inclusión Social subraya en el Parlamento que el plan cuenta con 603 millones de euros y 73 medidas

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este miércoles en el Parlamento que en la elaboración del tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2024-2027 han participado 1.000 niños y adolescentes de la comunidad al objeto de contar con las opiniones y recomendaciones de sus protagonistas.

Así lo ha destacado la consejera en el transcurso del debate que sobre este plan se ha celebrado este miércoles en el primer Pleno del Parlamento andaluz de este año 2025, donde Loles López ha relatado que se trata de una iniciativa que busca garantizar la atención y protección de la población infantojuvenil andaluza, que cuenta con una inversión global de 603 millones de euros, y que recoge 73 medidas de todo el Gobierno andaluz.

Durante su intervención en la Cámara andaluza, Loles López ha detallado que, entre los objetivos de este plan, se encuentra dar respuesta a los problemas y demandas de los niños y adolescentes, "especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo y/o desamparo".

"Ponemos a todos los niños, niñas y adolescentes andaluces en el centro de nuestras políticas públicas", ha señalado López, quien ha defendido que la perspectiva de la infancia y adolescencia debe llevarse a todas las esferas de la sociedad.

Este plan recoge siete prioridades, once objetivos estratégicos, 20 metas y 73 medidas para la atención y protección de los menores y, según ha enfatizado López, se ha elaborado contando con la voz y opiniones de hasta 1.000 menores entre los Consejos Locales de Infancia, centros educativos de Primaria y Secundaria y centros de protección de menores, así como se ha contado con otras administraciones públicas, instituciones y entidades. Además, incorpora, por primera vez, "perspectiva de género".

La consejera ha incidido en que este plan sitúa a este colectivo como "protagonista de sus derechos y activos sociales claves", ya que una de las demandas más repetidas por los menores que han colaborado en su elaboración ha sido, precisamente, la participación. "Los niños y niñas quieren participar y les hemos dado voz", ha resaltado.

Además, López ha enfatizado que tiene un "marcado carácter transversal" y cuenta con la implicación de todas las consejerías de la Junta. En este punto, ha enumerado algunas de las medidas para, por ejemplo, combatir la pobreza infantil y que tiene en marcha su departamento como la incorporación de itinerarios sociolaborales para los perceptores de la Renta Mínima de Inserción Social (Rmisa) de Andalucía; la nueva edición de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+) o el proyecto 'Popi' para combatir el absentismo escolar.

Igualmente, la titular de Igualdad ha remarcado el afán de la Junta por la protección de la infancia y la adolescencia ante las nuevas tecnologías y las redes sociales y, en este contexto, se contempla un programa para la capacitación en competencias digitales a la infancia y la adolescencia (CODI), que contará con once millones de euros para la realización de campamentos digitales y poder formar a 50.000 niños.

Además, ha reclamado, de nuevo, que se tengan en cuenta los derechos de los menores migrantes no acompañados, a los que el Gobierno central "ha metido por la puerta de atrás" en Andalucía al ser trasladados desde Canarias como adultos, según ha criticado antes de insistir en solicitar información y colaboración al Ejecutivo en esta materia.

OTRAS CONSEJERÍAS

De otro lado, desde la Consejería de Desarrollo Educativo se va a dar un impulso a las actuaciones formativas en los centros educativos en materia de prevención en violencia de género. "Venimos observando con inquietud que la violencia se viene dando en edades más tempranas", ha advertido la consejera al respecto.

Asimismo, se van a reforzar programas contra el acoso escolar, como el programa 'Conred', elaborado por profesorado especialista en convivencia escolar y prevención de la violencia en entornos educativos de varias universidades andaluzas.

En el área de la Consejería de Presidencia, el plan contempla reforzar la formación de la Policía Local, Policía Adscrita y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para ofrecer "una mejor atención y protección a los menores y avanzar en la prevención".

Igualmente, la Consejería de Cultura y Deportes recoge, como novedad, que al menos un 15% de los recursos culturales y de ocio vayan dirigidos a la población diana del plan; a la infancia y adolescencia en general y, especialmente, a niños en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, este plan incorpora también medidas complementarias, como las previstas desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, donde se disponen ayudas al alquiler para entidades del tercer sector que faciliten soluciones habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad.

En el turno de intervenciones de los grupos para posicionarse sobre este plan, la diputada del PP-A Dolores Caetano ha defendido que esta iniciativa "viene a reforzar" el esfuerzo que, en su opinión, ya está llevando a cabo el Gobierno andaluz, al que ha dado la "enhorabuena" por el "gran trabajo" realizado para la elaboración de este plan contando con los "protagonistas" del mismo, los niños, a los que la Consejería de Inclusión Social ha tenido "presentes" y ha puesto "por encima de todo lo demás", según ha abundado para reivindicar la "apuesta firme" de la Junta "por el desarrollo de estos menores".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Frente a esos elogios al Gobierno andaluz, la parlamentaria del PSOE-A Mercedes Gámez ha afirmado que media "un auténtico abismo" entre lo que la Consejería dice acerca de que este plan es "importante" para el Ejecutivo del PP-A y lo que realmente hace al respecto, y en esa línea ha puesto de relieve que era un proyecto pensado inicialmente para un periodo de cuatro años --de 2023 a 2027--, pero que se ha quedado para una vigencia de apenas "dos años y medio", en tanto que fue aprobado en octubre de 2024, "casi un año después" de lo previsto.

Además, ha preguntado si la Consejería de Desarrollo Educativo se ha leído este plan y tiene previsto cumplirlo, y ha criticado que en el mismo "no aparece ninguna palabra sobre la ratio" de alumnos por aula.

Por su parte, la diputada de Vox Ana María Ruiz ha comenzado su intervención advirtiendo de que "Andalucía es líder en pobreza, sobre todo en la joya" de su población, la conformada por los menores de edad, y ha criticado que por parte del Gobierno del PP-A "han necesitado cinco años para poner en marcha este plan" de infancia y adolescencia.

Además, ha preguntado a la consejera de Inclusión Social "cómo le explican a los jóvenes andaluces que ellos no son prioridad, y sí los 'menas' --menores extranjeros no acompañados--, hombres que entran ilegalmente" en Andalucía y a quienes desde la Junta "le dan el oro y lo que no es el oro", mientras que "nuestros jóvenes" tienen que "emigrar porque aquí no hay un plan, un empleo, una vida para ellos", ha denunciado.

Por último, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Alejandra Durán, ha señalado que su grupo tenía puestas "muchas expectativas" en este plan que "llega tarde" y que "no llega a solventar los graves problemas" que tienen hoy en día los niños en Andalucía, que viven "una situación demoledora", según ha advertido, porque "casi la mitad de niños y adolescentes" en esta comunidad autónoma "se encuentra al borde de una situación de pobreza infantil", y algunos en una situación de pobreza "severa", según ha puesto de relieve para remarcar que desde la coalición de izquierdas esperaban un plan "mucho más ambicioso" por parte de la Junta.