Junta dice que el comité de símbolos contrarios a la memoria "no se ha reunido aún" porque "solo hay cuatro consultas"

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha señalado este miércoles en el Parlamento que Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía "no se ha reunido aún porque solo se han recibido en la Consejería cuatro consultas, ni siquiera una por año", para añadir que su objetivo "es priorizar las exhumaciones", mientras que el diputado socialista José Fiscal "no entiende" que después de año y medio "siga sin convocarse" y ha criticado que para el "Gobierno de Moreno no es una prioridad" este asunto.

Así, y en respuesta a la pregunta planteada al respecto por Fiscal en comisión parlamentaria, Del Pozo ha recordado que el 31 de julio de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden de 27 de julio por la que se creaba y se regulaba este comité, que "no establece ni un número concreto de reuniones de este órgano, ni una periodicidad en el tiempo para la convocatoria de las mismas".

"No se ha reunido aún porque solo se han recibido en la Consejería cuatro consultas, ni siquiera una por año, y como comprenderá, con la que está cayendo y con la que tenemos encima, mi objetivo es priorizar las exhumaciones y llamar a los familiares cuando se producen las identificaciones genéticas, con un 91% de ejecución presupuestaria", ha remarcado Del Pozo, quien ha añadido que "lo peor es que es obvio que es un asunto con el que hacer política, que es lo que hacen ustedes".

Además, ha reprochado al PSOE que entre "entre marzo de 2017 en que se aprobó la Ley de Memoria Histórica y enero de 2019 que salieron del Gobierno, no parece que tuvieran mucha urgencia en crear ni comité ni convocar nada al respecto", al tiempo que ha dicho a Fiscal que "se quede tranquilo que muy pronto el comité técnico se reunirá auque tenga poco o nada que resolver".

Por su parte, Fiscal ha apuntado que les parece "muy importante y razonable" que se reúna dicho comité, porque "se nos va la legislatura y sigue sin reunirse" y las decisiones que se tienen que adoptar en el seno del mismo "son esenciales". Ha añadido que "no entienden que después de año y medio siga sin convocarse", y que "solo se le ocurre una explicación" para ello, y es que para "el Gobierno de Moreno no es una prioridad, no lo ha sido nunca", porque "no creen en este asunto".

Por otra parte, la diputada de Unidas Podemos por Andalucía Ana Naranjo ha preguntado a Del Pozo en la citada comisión por las pruebas de identificación genética de restos exhumados de víctimas y desaparecidos durante la Guerra Civil Española y la Posguerra. Naranjo ha señalado que la ley "da un plazo temporal para la tramitación de estas pruebas", y hay familiares que "llevan tres años esperando y el plazo establecido son cuatro meses".

"Tenemos que garantizar que esos familiares tengan cuanto antes a lo que tienen derecho, a poder dignificar a aquellos que fueron represaliados", ha insistido la diputada, quien ha indicado que "hay 1.469 restos óseos de 43 fosas esperando en la Universidad de Granada, 1.389 muestras de familiares de las 51 fosas, siendo la comunidad con más fosas de toda España".

UNIDAS PODEMOS PIDE QUE "LOS RESTOS SE IDENTIFIQUEN CON MAYOR CELERIDAD"

Naranjo ha pedido, finalmente, que "se cumpla la ley y que los restos se identifique con la mayor celeridad posible porque se mueren las primeras generaciones y a este paso también se nos van a morir las segundas y las terceras".

Ante estas afirmaciones, Del Pozo ha respondido recordando que la Junta tiene encomendado a la Universidad de Granada los trabajos de identificación genética para lo cual "existen dos convenios, uno de identificación y otro de creación de un banco de ADN", y sobre los restos encontrados en el Cementerio de la Salud de Córdoba, ha dicho que "se han analizado restos óseos pero aún no hay resultados definitivos".

Además, ha manifestado que el convenio establece cuatro meses para el procedimiento analítico desde la entra de los restos óseos, pero "hay factores que pueden dificultar el cumplimiento de este plazo, lo que no significa que dejemos de hacer nuestro trabajo", al tiempo que ha agregdo que "el tiempo necesario para la identificación depende en gran medida del estado de las muestras, lo que varía mucho de una fosa a otra".

"Tengo la conciencia muy tranquilo porque estamos haciendo más exhumaciones que nunca antes", ha subrayado la consejera, quien ha rematado su discurso afirmando que "no se puede dar una solución fácil a problemas que no son fáciles".