La Junta dice que "ya hay dos mesas de negociación" con el sector turístico de Granada y PP-A le insta a "escucharlo"

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado este miércoles que "ya hay constituidas dos mesas de negociación" con el sector turístico de Granada y que "han mantenido ya numerosos encuentros" en los que se han puesto en marcha "muchísimas medidas demandadas por el sector", mientras que el Partido Popular insta a la Junta a "escuchar" a las empresas y "crear una mesa institucional" para abordar la gestión de las entradas de la Alhambra.

Durante su intervención en respuesta una pregunta planteada en la Comisión de Cultura en el Parlamento por la popular Marifrán Carazo, Vázquez ha destacado que entre las medidas puestas en marcha "están la nueva plataforma de gestión de reserva y ventas de entradas, las mejoras en el bono turístico Granada Card o las entradas nominativas para grupos".

"El Patronato de la Alhambra y Generalife ha atendido las demandas del sector turístico de Granada y ha adoptado medidas que son fruto del diálogo", ha afirmado Vázquez, que ha insistido en que "sólo en esta legislatura se han celebrado 48 reuniones con el sector a través de mesas de seguimiento, mesas técnicas, encuentros bilaterales y multilaterales en los que están presentes asociaciones, empresas, plataformas, e instituciones", ha explicado.

"Hemos cumplido con las leyes en el marco de competencia que marca la Unión Europea, se ha puesto más dificultad para el fraude y se ha aumentado la seguridad", ha señalado Vázquez, que ha insistido en que "diálogo con el sector ha habido" y ha incidido en que se trata de "un sector amplio y complejo". "Su visión es la visión de una parte, no la del todo. Sería bueno que no hiciera una demanda general, cuando es sólo de una parte, no de todo el sector turístico", ha indicado Vázquez a Marifrán Carazo.

"Generar el consenso no es una tarea fácil --ha manifestado Vázquez-- ya que estamos ante un sector con asociaciones de muy diversa índole y esto hace más complejo llegar a acuerdos unánimes, pero es evidente que se han conseguido grandes avances. Por tanto, la cooperación y la transparencia son elementos destacados en la gestión de Patronato, que por otra parte tiene también que velar por la sostenibilidad del turismo y por la protección de nuestro patrimonio".

JUNTA DEFIENDE EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE LA ALHAMBRA

Por otro lado, y sobre la cobertura de plazas en verano, otra de las cuestiones planteadas por el PP en la comisión parlamentaria, Vázquez ha defendido el sistema de contratación existente en el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

"La Alhambra tiene un sistema que funciona, que puede tener alguna incidencia, pero que garantiza los derechos laborales y el normal funcionamiento del conjunto monumental", ha manifestado el consejero, quien ha valorado la "diligencia" del Patronato a la hora de cubrir las vacantes ocasionadas por el disfrute de las vacaciones estivales de parte de su personal.

Vázquez ha asegurado que este verano ha habido en el servicio de contratación de personal tres bajas a la vez, "una coincidencia fatídica que ha afectado a los primeros contratos de sustitución". Pero, ha continuado, el resto del verano "se ha desarrollado sin incidencias, se ha conseguido que la visita se realice con normalidad y que el patrimonio esté protegido en todo el conjunto. Hemos sabido reaccionar a las contingencias que han sobrevenido y ha sido un verano muy fecundo para la Alhambra".

De este modo, ha explicado que "los contratos se realizan por los períodos necesarios para garantizar en todo momento el normal funcionamiento en la apertura de la Alhambra a los visitantes, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos por la normativa reguladora en materia de Función Pública. En concreto, en el período desde junio a agosto, se han celebrado un total de 76 contratos que han cubierto 141 periodos vacacionales y permisos de trabajadores del conjunto monumental".

Vázquez ha argumentado que "el Patronato realiza siempre esfuerzos para dar la mejor cobertura a la Alhambra, si bien pueden concurrir causas puntuales en la gestión de los contratos de sustitución, que son solventadas con la mayor agilidad posible".

Ha criticado "el intento del PP de atacar la imagen de la Alhambra, que daña a la ciudad de Granada". "La realidad es que la Alhambra ha funcionado y funciona con absoluta normalidad y que cualquier problema puntual que se haya podido producir se ha minimizado de inmediato gracias a la profesionalidad y excelente proceder de los trabajadores de la Alhambra", ha concluido.

Por último, el consejero ha lamentado que el PP "trate de usar la Alhambra como arma arrojadiza y electoralista", al tiempo que le ha reclamado "seriedad y responsabilidad" para proteger "uno de los monumentos más importantes del país que es además fuente de riqueza y desarrollo para la provincia y para Andalucía".

Sobre este tema, Marifrán Carazo ha señalado que "UGT denunciaba a finales de agosto que no se estaban cubriendo plazas" y CCOO "ha lamentado que este verano se hayan dejado de hacer al menos 40 contratos, necesarios para cubrir vacaciones y otra necesidades del monumento", una falta de personal, añade, que "causa perjuicios sobre le monumento y su plantilla".

PP: "LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ES MUY MEJORABLE"

Así, Carazo lamenta que "haya trabajadores sobrecargados, haciendo más horas extras y cambios de turno que se quedan vacíos por falta de personal", así "como espacios desprotegidos por esa falta de personal". Una situación que "no es nueva", destaca, y añade que "incluso hay sentencias firmes que han puesto de manifiesto que la gestión de recursos humanos es muy mejorable.

"Es su obligación defender y proteger a la plantilla del Patronato de la Alhambra y que trabajen en condiciones dignas", manifiesta la parlamentaria popular.

Respecto a los accesos al monumento, la popular ha resaltado que diferentes consejeros "han sido incapaces de resolver" el problema de las entradas al monumento, mientras "sigue diciendo que hay diálogo y negociación". "Me lo dijo en abril, y engañó a lo representantes del sector turístico", a los que "dijo que se habían mantenido 46 reuniones de carácter técnico y oficial, presumió de diálogo, de acuerdo en esas mesas" y cuando "le pedí que me enseñase el acuerdo no lo hizo, pero tampoco por escrito".

"Son mesas para imponer decisiones", lamenta Carazo, que pide a Vázquez que "participe en ellas" porque las empresas "no son escuchadas y por ello obligadas a movilizarse". "Tienen que coger las riendas de esto, tomar decisiones con las empresas, escucharlas y crear una mesa institucional" para abordar la gestión de las entradas de la Alhambra.