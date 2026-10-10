La Junta Electoral de Andalucía renueva su composición con cuatro magistrados del TSJA y tres expertos en Derecho

Archivo - Votantes en un colegio electoral en Málaga, a 9 de junio de 2024, en Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha renovado su composición con la designación como vocales de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), de dos catedráticos y de un profesor titular de Derecho, que además fue presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Ángel Javier Gallego.

La nueva composición de la Junta Electoral de Andalucía aparecía publicada esta semana en el boletín oficial del Parlamento andaluz a través de un documento, consultado por Europa Press, firmado por el letrado mayor de la Cámara autonómica, Manuel Carrasco, con fecha del pasado 1 de octubre.

En concreto, en dicho documento se explica que dos de los vocales elegidos son a propuesta del Grupo Popular, mientras que el tercero de entre los citados expertos en Derecho --Ángel Javier Gallego Morales-- lo es a propuesta del Grupo Socialista.

De esta manera, fue el pasado 23 de septiembre cuando la Mesa del Parlamento conoció los escritos presentados por el Grupo Popular proponiendo como vocales de la Junta Electoral de Andalucía al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba Mariano López Benítez y a la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva María del Carmen Núñez Lozano.

La Mesa también tuvo conocimiento ese día del escrito presentado por el Grupo Socialista proponiendo como vocal de la Junta Electoral de Andalucía al profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada Ángel Javier Gallego Morales, que fue presidente del Consejo Económico y Social andaluz y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, así como parlamentario del PSOE-A.

En función de lo establecido en la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Mesa del Parlamento acordó tras la recepción de dichos descritos designar como vocales de la JEA a los citados Mariano López Benítez, María del Carmen Núñez Lozano y Ángel Javier Gallego Morales.

CUATRO MAGISTRADOS DEL TSJA

Asimismo, la Mesa del Parlamento conoció en otra sesión celebrada el pasado 30 de septiembre el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del TSJA, de 22 de septiembre de 2026, por el que se designan cuatro vocales de la Junta Electoral de Andalucía, de entre los magistrados del citado tribunal.

En concreto, los magistrados del TSJA propuestos para ser designados como vocales de la Junta Electoral andaluza son Alicia Díaz-Santos Salcedo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Granada; Carlos García de la Rosa, de la Sala de lo Contencioso Administrativo ubicada en Málaga; José Ángel Vázquez García y Marta Rosa López Velasco, ambos de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla.

Tras remitir estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que proceda al nombramiento por decreto de estos representantes de la JEA, el letrado mayor del Parlamento confirma en el escrito publicado esta semana en el boletín oficial de la Cámara andaluza que dichos cuatro magistrados del TSJA y los citados tres catedráticos o profesores titulares propuestos por PP-A y PSOE-A van a conformar como vocales la Junta Electoral de Andalucía.