La Junta Electoral requiere a la Diputación de Granada que "cese en la promoción de logros"

GRANADA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral ha atendido una denuncia presentada por el PP y ha requerido a la Diputación de Granada para que "cese en la promoción de logros" a través del gabinete de comunicación, al entender que ha infringido el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En un acta fechada este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Junta Electoral de Zona de Granada ha tomado esta decisión tras examinar la denuncia de los populares y los documentos que han acompañado en relación a comunicaciones sobre los municipios de Chauchina y Otura.

En el escrito, la Junta Electoral requiere a la Diputación que "cese en la promoción de logros" a través del servicio de prensa y precisa que esta decisión se adopta "teniendo en cuenta la naturaleza del órgano del que emanan las comunicaciones denunciadas".

Considera "evidente" que la comunicación relativa al municipio de Chauchina tiene por objeto "poner de relieve que la actual Diputación ha invertido un 30 por ciento más que otro partido con clara alusión a un logro explícito".

En relación a la denuncia relativa al municipio de Otura se considera igualmente que la comunicación dada por la Diputación de Granada "excede de lo que pueda considerarse la publicación de un proyecto" por la implicación explícita en la misma del diputado de Obras Públicas y Vivienda de la Diputación, José María Villegas, considerando que "se encubre la exhibición de un logro".

Junto a ello, la Junta Electoral de Zona recuerda "que todos los sujetos electorales deben respetar estrictamente los preceptos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la normativa complementaria".

Desde la Diputación de Granada han señalado en declaraciones a Europa Press que se trataba de informar de obras públicas de interés para los vecinos de los municipios afectados, algo que "está permitido", matizando que, de acuerdo a la resolución, si en un caso no se hubiera dicho el porcentaje de aumento de inversión y en el otro no hubiera intervenido el diputado "la comunicación no hubiese tenido la menor relevancia".