Junta y Endesa impulsan un programa para promover la formación en redes de distribución entre los estudiantes de FP dual.

SEVILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y Endesa han presentado un nuevo curso del programa educativo para promover la capacitación en el sector de las redes de distribución entre los alumnos de Formación Profesional Dual de la región andaluza.

Este programa tiene como objetivo acercar a los estudiantes a las necesidades y formas de trabajo de las empresas y preparar a las nuevas generaciones para construir su carrera laboral en un ámbito, el de las redes de distribución eléctrica, con mucho futuro y grandes salidas profesionales.

Al acto han asistido la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, junto al director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, y Emilio Jiménez Criado, director en Andalucía y Extremadura de e-distribución, la filial de Redes de Endesa.

Este proyecto, que se lanzó en 2022 y que ha supuesto la formación de 120 alumnos de once institutos de Formación Profesional que imparten la FP Dual en Andalucía, tendrá una vigencia de cuatro años. Para 2023, esta iniciativa supone la inclusión de un módulo de 130 horas dentro de los programas de FP existentes en los ciclos de Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y Grado Medio en Instalaciones eléctricas y automáticas.

Los estudiantes de Formación Profesional Dual reciben un primer período de formación teórica a cargo de profesores, quienes previamente han recibido 70 horas de formación teórico-práctica a cargo de la compañía eléctrica. Después de esta primera etapa, comienzan a compaginar los aprendizajes teóricos sobre cómo operar en las redes eléctricas con la realización de prácticas en las empresas contratistas de Endesa.

Esto les permite familiarizarse con aspectos técnicos y empezar a ser conscientes de la cultura empresarial, especialmente de la importancia que Endesa y sus empresas contratistas otorgan a la seguridad. Al acabar la formación, los estudiantes recibirán un total de 2.000 horas de educación especializada.

El programa se desarrolla a nivel nacional y el pasado curso participaron 26 institutos de 22 ciudades, permitiendo enriquecer la formación de 240 alumnos en aspectos relacionados con cuestiones de seguridad para trabajos en redes; de esta manera, los jóvenes han podido conocer de primera mano cómo se trabaja en campo para permitir que la electricidad llegue a hogares y empresas.

En el encuentro ambas partes han mostrado su interés en ampliar este programa con una nueva formación en profesiones que estén vinculadas al sector de las energías renovables, de modo que se impulse el denominado empleo verde. De este modo, se generarán nuevas oportunidades de empleabilidad y la profesionalización para el desarrollo de la transición energética.

SALIDAS PROFESIONALES

Los datos de la Estadística de Inserción Laboral de Graduados en Formación Profesional indican que la FP dual tiene mayor tasa de inserción laboral dentro de las modalidades de formación profesional. En el primer año después de finalizar el Grado Medio, la mitad de los alumnos de FP dual trabajan, un porcentaje que aumenta hasta los dos tercios en el caso de la FP de Grado Superior.

En los próximos años se va a producir una demanda sostenida de profesionales en áreas como las redes de distribución que, según el informe Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition de Deloitte, requerirán una inversión de entre 375 y 425 mil millones de euros en el periodo 2020-2030 en la UE de los 27 + Reino Unido.

APUESTA POR LA EXCELENCIA EN LA FORMACIÓN

Endesa, en su apuesta por el mundo académico como motor de la excelencia en la investigación y en la creación y desarrollo del talento, mantiene una estrecha relación con las universidades de Andalucía para fomentar proyectos que contribuyan al progreso de nuestra comunidad.

Un claro ejemplo de ello es la Cátedra Endesa que desde 2004 se realiza en colaboración con la Universidad de Sevilla para promocionar el programa de doctorado de la Hispalense denominado "Sistemas de energía eléctrica" y otorgar un galardón al mejor proyecto Fin de Carrera y al mejor trabajo Fin de Grado sobre algún factor de las actividades de la compañía.

Asimismo, la Fundación Endesa desarrolla diferentes iniciativas para promover el talento y la capacidad de innovación de los jóvenes andaluces. Entre estos programas se encuentra RetoTech, que busca fomentar las vocaciones STEM y el emprendimiento tecnológico; los Premios Ecoinnovación, que se llevan a cabo en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación y que premian los proyectos centrados en la promoción de la responsabilidad, el compromiso y la cooperación en la preservación del entorno, o el programa 'Endesa Educa', con el que lleva más de 30 años difundiendo conocimientos sobre la energía y la sostenibilidad, mostrando cómo funciona el mundo energético y su uso eficiente y racional.