La Junta enmarca la subida del paro en septiembre en el "patrón habitual" tras el fin de la campaña de verano

Archivo - La Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, durante el Encuentro Informativo ‘Mercado de trabajo: España, Europa y el capital humano’, en el Espacio Zénit The Venue, a 10 de junio de 2025, en Madrid - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado la subida del paro en el pasado mes de septiembre, defendiendo que es "el patrón habitual que se observa en este mes, marcado por la finalización de las contrataciones estivales", aunque aún así, ha asegurado que las cifras de parados se consolidan en Andalucía por debajo de los 600.000 por cuarto mes consecutivo.

En declaraciones difundidas a los medios, recogidas por Europa Press, ha aportado que "hay que recalcar la tendencia positiva que experimenta el desempleo a largo plazo, ya que el paro interanual andaluz lleva descendiendo ininterrumpidamente más de cuatro años, en concreto desde mayo del 2021". "Volvemos a ser líderes un mes más en el contexto nacional, aportando casi uno de cada tres desempleados menos del país, casi un 31%", ha apostillado.

Los datos que deja septiembre "nos empujan a continuar avanzando en políticas de fomento de la creación de empleo que acompañen a nuestra empresa, a nuestros autónomos, que son los que realmente generan empleo y riqueza en el territorio", ha reiterado Blanco, añadiendo que "ellos son los que hacen crecer y propiciar oportunidades laborales al conjunto de la ciudadanía".

En septiembre dejan Andalucía un total de 7.116 personas desempleadas, una subida que está vinculada al fin de la campaña de verano y, en particular, a la finalización de contrato en el sector servicios, lo que históricamente ha supuesto un repunte del desempleo en este mes con la única excepción del año marcado por la pandemia. Este aumento es similar al que se produjo en septiembre del año pasado, según la Junta.

En el último año, Andalucía ha reducido el paro en más de 47.000 personas, "señal de que seguimos avanzando en la buena dirección con una recuperación sostenida del empleo en nuestra tierra", ha sostenido la consejera del ramo.

Respecto al número de autónomos, Blanco ha querido resaltar que "Andalucía sigue siendo líder en todo el país", con un total de 590.015 trabajadores por cuenta propia, ganando 1.694 emprendedores en el último mes.