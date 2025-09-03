La Junta espera el informe de Cultura para decidir acerca de los restos arqueológicos de la Ronda Norte en Córdoba

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha señalado este miércoles que la Junta de Andalucía está a la espera del informe de la Comisión de Patrimonio sobre los restos arqueológicos encontrados en la zona donde se proyecta la Ronda Norte para tomar una decisión sobre los mismos, todo ello después de que el este pasado martes se conocieran las conclusiones del informe arqueológico encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre dichos restos y en las que se proponen dos posibles soluciones: el soterramiento para su conservación o un trazado alternativo de la ronda.

Así lo ha trasladado Molina en una rueda de prensa en la que ha abordado los retos del nuevo curso político, detallando que "hay un informe del Ayuntamiento que se ha trasladado a Cultura" y esta semana los funcionarios que tienen que trabajar sobre el mismo se han reincorporado tras el verano, por lo que ha pedido "no adelantarse" a los acontecimientos.

En cualquier caso, el delegado del Gobierno andaluz ha remarcado que la Ronda Norte "es una infraestructura muy importante" para Córdoba, pues es "un proyecto de ciudad que viene a mejorar la movilidad de toda la ciudad, que viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos", a quienes "vamos a separar esa carretera para hacer más seguras sus viviendas, para ser más habitable en el sentido también de apartar los ruidos".

"Tenemos que compatibilizar el cuidado de nuestra historia, nuestra historia esplendorosa, en una ciudad milenaria como la de Córdoba, con una ciudad cada vez también más habitable, más cómoda y con más calidad de vida", ha afirmado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, quien ha asegurado que "estamos trabajando" para hacer "compatible el estudio y la conservación de los restos que se han encontrado".

NUEVO CURSO POLÍTICO

Respecto al nuevo curso político, Molina ha adelantado, entre otros aspectos, que el Gobierno andaluz va a continuar con la bioclimatización en los centros educativos, en concreto en "19 centros educativos de Córdoba" con el objetivo de "hacer más confortables nuestros centros a nuestros niños", mientras que la Formación Profesional va a contar con 18.000 plazas, lo que supone un aumento de 6.000 plazas, y "con algunas titulaciones inéditas en Andalucía como el grado superior en Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos".

En materia de agua, ha mencionado la ampliación de la EDAR de Pozoblanco, con más de seis millones de euros, y la de La Rambla-Montalbán, con casi 13 millones de euros. "Son 55 proyectos de infraestructuras hidráulicas que significan 255 millones de euros en nuestra provincia". Respecto a La Colada, Molina ha insistido en que "sigo solicitando al Gobierno de España diálogo", porque "nosotros queremos es ayudar y hacer esa obra definitiva de la red secundaria La Colada". Igualmente, ha señalado que próximamente se celebrará una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a que la asistirán para "tender la mano".

En lo referido a Salud, Molina espera que finalice las obras del edificio de consultas externas del Hospital Materno Infantil, cuya obra está ejecutada "al 92 por ciento" y luego "vendrá el equipamiento". Además, entrarán en funcionamiento los centros de salud Bujalance y el de Naranjo-Mirabueno.

En Empleo, la obra de la Oficina de Empleo de Montilla avanza ya "un 25% de ejecución y en los próximos días va a arrancar también la de Fuente Palmera, con una inversión conjunta de más de dos millones de euros, modernizando las sedes para ofrecer ese servicio ágil que queremos ofrecer a esos desempleados porque tenemos que encontrarles un empleo lo antes posible", ha señalado el delegado.

Para concluir, Adolfo Molina ha celebrado que "tenemos ya a punto la mudanza famosa" al nuevo edificio administrativo de la Plaza de la Constitución --los antiguos juzgados--, que va a albergar la Delegación del Gobierno, que espera comenzar su traslado en octubre, además, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, la Agencia Tributaria, Trade y parte de la Delegación Territorial de Empleo. Serán "562 funcionarios y todo va a redundar en el beneficio del ciudadano en cuanto a que van a encontrar entre el edificio de los ministerios y este pues casi todos los servicios de la Junta de Andalucía".