Junta espera que el nuevo fiscal general "sea de verdad del estado y no del Gobierno"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en el Foro Nueva Economía celebrado en Sevilla. A 24 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Antonio Sanz es el protagonista invitado, este - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado este lunes en que el nuevo fiscal general "sea de verdad del estado y no del Gobierno, como hasta ahora hemos tenido".

Así se ha pronunciado Sanz, durante su participación en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum', en Sevilla, tras conocerse que Álvaro García Ortiz ha dimitido este lunes como fiscal general del Estado, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.

Para Sanz, tendría que haber "dimitido antes", desde los orígenes del caso por el que se ha visto procesado.

Ha añadido que quien tiene "que perseguir los delitos se enfrenta a una condena" como la que se ha conocido, lo que es "una vergüenza para la democracia" y para el sistema.

Lo ocurrido, según el consejero andaluz, debería ser "una lección aprendida" para que estos casos no se vuelvan a repetir.