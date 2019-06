La Junta espera que los Presupuestos se aprueben el 18 de julio e invita a Vox a encontrar "puntos de encuentro"

Publicado 03/06/2019 15:49:27 CET

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha expresado este lunes su deseo, en la presentación del Presupuesto de la Junta para 2019 en comisión, de que "esperamos que el 18 de julio sean aprobados", y ha trasladado a Vox el reto de "tenemos que conseguir puntos de encuentro", una vez que el portavoz de este partido, Alejandro Hernández, haya anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad a las cuentas de 2019, hecho público en una rueda de prensa celebrada en paralelo a la comparencia de Bravo en comisión.

La única referencia a la enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2019 la hizo el diputado de Adelante Podemos, José Luis Cano, para anunciarla en nombre de su formación. Ni el consejero de Hacienda, ni el representante de Vox en la comisión, Rodrigo Alonso, mencionaron este iniciativa parlamentaria que se traduce en la devolución de las cuentas de 2019 al Consejo de Gobierno.

Ni tampoco el portavoz popular Pablo Venzal, a quien ha correspondido en su dúplica hacerle una invitación a la responsabilidad de Vox con el cambio político en Andalucía al igual que con sus propios electores, mensaje destinado a reconsiderar el anuncio de Vox de la enmienda a la totalidad del Presupuesto.

"Apelo a su responsabilidad y al diálogo en fase parlamentaria", ha expresado Venzal en referencia a Vox, partido al que ha invitado a mostrar "altitud de miras para hacer el cambio" después de hacerles ver que "el Presupuesto trae muchas mejoras", así como les ha traslado "su responsabilidad con sus votantes y con el Gobierno del cambio".

El consejero de Hacienda, Industria y Energía ha escuchado en la primera intervención del diputado de Vox Rodrigo Alonso que "para nosotros estos presupuestos no son válidos", mensaje que ha corroborado otro anterior sobre el hecho de que "no vemos reflejado el acuerdo de PP y Vox para hacer presidente a Juanma Moreno". Alonso ha invitado al Gobierno andaluz a "coger el toro por los cuernos" y ha expresado su decepción con el hecho de que "hay programas que son un calco de lo que se venía haciendo".

Alonso ha proclamado que "no son los Presupuestos de un Gobierno del cambio" después de que haya descrito que "nos llamaron a revisar las líneas generales del Presupuesto, estuvimos dos horas reunidos y no tuvimos oportunidad de entrar en detalle". Vox ha vuelto a poner el acento en la falta de reforma de la Administración paralela, "no nos vuelvan a decir que han eliminado 82 entes y hay otros 16 en espera" ha afirmado, así como en el reintegro de las ayudas concedidas y no recuperadas por el Gobierno andaluz con el argumento de que "hay que ser responsables con el dinero de todos los andaluces".

Bravo ha reivindicado el ritmo de trabajo de la Consejería con el hecho de que este lunes el BOJA haya publicado la orden de elaboración del Presupuesto de 2020 y ha asegurado que el proyecto de 2019 supone "un margen de actuación nuevo en sanidad, educación y dependencia", convencido de que ese mayor incremento "hubiera sido imposible vía prórroga presupuestaria".

El consejero de Hacienda ha descrito como objetivos de un Presupuesto, que pretende conseguir un objetivo de déficit del 0,1% PIB mientras se aspira al déficit cero en 2020 y al superátiv en ejercicios posteriores, como un mayor control del gasto, de la contratación y de la administración instrumental.

Bravo ha destacado una fórmula que "combina un mayor incremento en sanidad y educación con una bajada de impuestos" y ha recordado que el Presupuesto de 2019 asciende a 36.495,5 millones de euros, 1.736 millones más, un 5% de crecimiento, mientras que las entregas a cuenta por participación en los ingresos del Estado ascienden a 20.210,3 millones.

El consejero de Hacienda ha destacado que los Gastos de Personal, capítulo I del Presupuesto, se llevan un tercio de los 1.736 millones de crecimiento absoluto de las cuentas, un crecimiento del 5,4% para el cumplimiento de derechos de los empleados públicos, ha explicado, para recordar un incremento de 750 efectivos en educación.

Bravo ha recordado el crecimiento de un 7,9% del gasto en Salud o de un 3,5% en Educación, así como el aumento del 15% en Agricultura o de un 11% en su departamento, en Hacienda. El consejero ha reivindicado la inversión de 3.700 millones de euros como "el mayor volumen en los últimos seis años" y ha vuelto a defender el descenso de 156,2 millones que experimenta la Consejería de Empleo con el hecho de que "crece un 75% respecto a la ejecución" heredada, cuando el Gobierno saliente presupuestó "1.200 millones y sólo se ejecutaron 500".

El consejero de Hacienda, tras enumerar otros aumentos como un 26% en política industrial, el hecho de que Educación junto a Universidad represente el 4,7% del PIB, o el 2% de aumento de la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica)

patrica, 2%, ha concluido que "se incrementa todo, ése es el resumen".

En relación a las partidas presupuestarias de su departamento, que consolida 392 millones con la inclusión de la Agencia Tributaria, ha descrito el incremento de un 7,8% de los gastos de personal, que serán de 121 millones, la reducción de los gastos corrientes, y que los gastos de capital crecen más que los gastos corrientes y alcanzan los 214 millones.

En el desglose de los 10 programas presupuestarios de la Consejería, Energía ha destacado el Programa MOVES como paquete de incentivos para la movilidad eficiente, la eliminación de los 18 millones presupuestados para la creación del Ente Público de Crédito porque "nunca se ha utilizado y ya existe el ICO (Instituto de Crédito Oficial)", ha explicado, y ha cifrado en 235 millones la dotación para la actividad industrial, energética y minera.

Bravo ha planteado "reorientar el modelo productivo", que ha situado en incrementar el número de empresas así como en aumentar su tamaño, y ha apostado por hacer de la "industria" el motor de la economí andaluza.

ARELLANO PREGUNTA POR LA VENTA DE ACTIVOS

El diputado del PSOE Antonio Ramírez de Arellano, y antecesor de Bravo en la cartera de Hacienda, ha reflexionado "sobre las dificultades de carácter técnico de un Presupuesto que va a estar vigente tres meses", ha felicitado al equipo de la Consejería por "su trabajo riguroso en estabilidad", ha descrito "los incumplimientos generalizados con Vox, pero también con CS", ha rehuido del debate sobre Presupuesto y su ejecución que ha introducido Bravo en las comparativas, "no voy a entrar en la comparativa entre ejecución y presupuestación", ha indicado, y después de describir que "le han bajado los impuestos a los ricos, le ha preguntado al consejero por "la venta de activos", entre los que ha enumerado Cetursa, Veiasa o algún hospital.

El parlamentario de Adelante Andalucía, José Luis Cano, ha calificado "el presupuesto como de los recortes" y ha anunciado seguidamente "una enmienda a la totalidad", convencido de que las cuentas de 2019 son "un mazazo a la justicia social" y ha asegurado en este sentido que las cifras en Educación son inferiores a las de hace una década, así como que "uno de cada cinco euros que crece Educación es para la concertada". Cano ha reflexionado sobre "unos Presupuestos que creían quería Vox, unos presupuestos que se han conformado pensando en Vox y la veleta no ha girado suficiente sobre Vox".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White se ha congratulado de una elaboración en "tiempo record", de la naturaleza de unos presupuestos "rigurosos y creíbles", del mayor control de las cuentas publicas porque "el despilfarro ya no tiene cabida", por lo que ha asegurado que "la ejecución presupuestaria real viene a poner fin a ese despilfarro".