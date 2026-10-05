La Junta estima que el adelanto de la PAC que empezará a pagar en diez días pondrá 775 millones a disposición del campo

Presentación del anuario agro del Grupo Joly en el marco de Fruit Attraction 2026 - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado de que la previsión de anticipo de la Política Agraria Común (PAC) para Andalucía sumará 775 millones de euros frente a los 711 del año pasado y ha indicado que "se empezará a pagar a partir del 16 de octubre".

Así lo ha explicado Fernández-Pacheco en Madrid durante su intervención en la presentación del anuario agro del Grupo Joly en el marco de Fruit Attraction 2026, donde ha subrayado la necesidad de contar con más agua para producir mejor, así como la importancia de tener una futura Política Agraria Común que sea "más justa y robusta para todos" como algunos de los desafíos a los que se enfrenta el sector primario andaluz.

Para el consejero es fundamental que la PAC siga siendo agraria y común, además de con una garantía específica para las organizaciones de frutas y hortalizas. En este sentido, ha dicho que "la actividad agraria debe ser rentable y la PAC es la herramienta fundamental para la supervivencia de un sector que es el primer eslabón de la cadena alimentaria y que puede sufrir las consecuencias de una Política Agraria Común que no sea justa, robusta e independiente a la hora de producir y comercializar los productos".

Sobre este asunto, ha reconocido que "desde Andalucía se ve con gran preocupación las negociaciones en torno a la próxima PAC que, entre otras cuestiones, apuntan a una pérdida de fondos europeos, a la eliminación de los dos pilares de ayudas, a un escaso protagonismo de las regiones en la toma de decisiones y a un cambio de modelo en la intervención sectorial de frutas y hortalizas, una de las más importantes en Andalucía".

Por otro lado, ha abordado "la necesidad imperiosa de seguir apostando por la obra hidráulica para garantizar el agua a nuestros productores, para llevar agua a donde más se necesita a través de la modernización de los regadíos; así como para tener suficiente agua almacenada y capacidad de regenerar".

Así, ha recordado que, antes de fin de año, de la mano del sector, se va a formular la Ley de Regadíos de Andalucía para poner en valor el agua como elemento vital en la agricultura. "Sabemos que los cultivos de regadío generan el 64 por ciento de la producción agraria y el 63 por ciento del empleo agrario en nuestra comunidad, por lo que mientras aprovechamos cada gota, generamos más riqueza", ha abundado.

Fernández-Pacheco ha señalado que "esta normativa vendrá a completar acciones muy potentes en materia de regadíos que suman un total de 317 millones de euros y continuará con la reforma de la Ley de Aguas de Andalucía de 2010 con el objetivo de que se favorezca la garantía del abastecimiento a quienes lo necesitan y, por supuesto, de respuesta a los desafíos actuales".

Durante su intervención, se ha referido a Fruit Attraction como "un enclave perfecto para que profesionales e industrias de la distribución y comercialización tengan la oportunidad de crear sinergias con otras regiones, crecer en otros mercados internacionales y promocionar la excelencia de unos productos frescos con sello de calidad".

En esta decimoctava edición, Andalucía contará con unas 200 empresas y entidades participantes en esta edición, de las que 119 estarán integradas en la Zona Andalucía. Por provincias, Almería contará con 43, más del 36 por ciento del total, y Huelva con 25, el 21 por ciento del total. "Es decir, solo estas dos provincias suman más de la mitad del total de empresas andaluzas aquí presentes", ha abundado.

No obstante, el consejero ha dicho que hay al menos 80 empresas andaluzas más repartidas por otros pabellones y que el número total podría ascender hasta 200, lo cual avala el peso estratégico que tiene el sector en este foro internacional tan estratégico para nuestra economía.

Por último, también se ha referido al peso de la agroindustria y a los datos de exportaciones hasta julio de 2026, "un gran aliciente para competir en los mercados cada vez más exigentes".

Incluida la agroalimentación, el sector primario andaluz genera más de 27.500 millones de euros de valor añadido bruto, es decir, el 19,8 por ciento del total nacional. No en vano, Andalucía es líder en exportaciones agroalimentarias a nivel internacional, tal y como demuestran los datos de los primeros siete meses 2026 con 4,6 millones de toneladas por 10.548 millones de euros.

Como potencia exportadora en productos agroalimentarios, el consejero ha reconocido que es imposible no destacar el gran peso que tiene el sector hortofrutícola. "Hasta el pasado julio hemos vendido 2,7 millones de toneladas por valor de 5.579 millones de euros, lo que supone el 53 por ciento del valor total de las exportaciones agroalimentarias en este periodo", ha concluido.