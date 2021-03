Junta "explora todas las posibilidades" para empleadas de guarderías despedidas y PSOE pide "acelerar trámite de la ley"

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado que "sigue explorando todas las soluciones técnicas y jurídicas" para las 73 trabajadoras de las cinco escuelas infantiles despedidas cuando se revirtió a la Junta su gestión directa, mientras que la diputada socialista Beatriz Rubiño ha apuntado que "no explore más" y que "las readmitan, no recurran las sentencias o aceleren el trámite de la ley", respaldada unánimemente en el Parlamento.

Así, en la Comisión de Educación Imbroda ha señalado que "comparte" con Rubiño la preocupación de un colectivo que "ha sufrido una injusticia social", para destacar que desde el primer momento "batalla junto a ellas para buscar una solución que esté dentro de la ley". "Estoy explorando todas las posibilidades técnicas y jurídicas incluso hasta haber redactado una propuesta de ley exclusivamente para este colectivo y llevarla al Parlamento", ha abundado.

"No quiero buscar culpables en esto, quiero buscar soluciones" y "sigo explorando porque me encuentro otra vez con una especie de boomerang cuando ya está fuera de mi alcance", ha afirmado el titular de Educación, que ha añadido que "llega hasta donde puede llegar y que sus competencias son las que son".

Rubiño, por su parte, ha asegurado que "no va a buscar culpables" ni "va a ahondar en quién tuvo la culpa", al tiempo que ha criticado que "se hayan recurrido todas las sentencias, cuando dijo que no lo harían". "Por qué no han aclarado qué está ocurriendo con esta ley", se pregunta.

La diputada socialista ha instado a Imbroda a "no explorar más", a que "readmitan" a las trabajadoras despedidas, a que "no recurran las sentencias" o que "aceleren el trámite de la ley". "Tenga empatía y no se convierta en lo que han sido Bendodo y Moreno, que iban de dioses y se han acabado convirtiendo en diablos para ellas", ha concluido Rubiño.