Junta garantiza que la convocatoria electoral no impedirá "cumplir en tiempo y forma" con el Presupuesto de 2027

La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este miércoles en el Palacio de San Telmo, en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha garantizado este miércoles que la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre no impedirá "cumplir en tiempo y forma" con el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.

"No nos vamos a detener y, como marca la ley, tendremos las cuentas aprobadas en tiempo y forma a finales de año", según ha expuesto, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España.

Ha agregado que quedan casi tres semanas para que el proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2027 salga del Consejo de Gobierno y se remita al Parlamento, donde el 11 de noviembre está previsto el debata de totalidad, dos días antes de que arranque la campaña electoral de los comicios del día 29 de ese mes.

"Seguimos nuestra hoja de ruta y nuestro objetivo de tener los Presupuestos en tiempo y forma el 1 de enero, pero, lógicamente, tendremos que analizar todas las cuestiones con el Parlamento, por si hay alguna afectación", ha indicado Carolina España, sobre si hubiera que cambiar un día por otro, pero ha estimado que "no debe suponer cambio alguno".

Carolina España ha señalado la convocatoria electoral es una "buena noticia" y ha querido dejar claro que la Junta va a seguir trabajando "para que haya normalidad en la prestación de los servicios, para que se puedan aprobar nuestros presupuestos, y para que las obras que están en marcha se sigan realizando".

"Las elecciones son muy importantes y fundamentales en el país en estos momentos, después de todo lo que ha ocurrido, pero nosotros tenemos también la obligación de seguir trabajando por los andaluces", ha dicho.