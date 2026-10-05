Moreno anuncia una rebaja de un punto en el IRPF durante la legislatura para rentas de hasta 60.000 euros

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur. A 5 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifest - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes una rebaja de un punto en el tramo autonómico del IRPF durante la legislatura, un 0,25 por ciento por año, para las rentas de hasta 60.000 euros.

Moreno ha hecho este anuncio durante su intervención en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur, en Málaga, donde también ha avanzado una deducción del 15 por ciento del gasto en gafas y lentillas para hijos menores de 25 años, con un máximo de 150 euros, aplicable a todos los contribuyentes sin límite de renta y que ayudará a 245.000 andaluces. "Cuanto más cara esté la vida, más dinero debemos dejar en el bolsillo de la gente", ha apuntado.

Juanma Moreno ha reivindicado la estabilidad, el crecimiento económico sostenido por encima de la media de España, la constante creación de empleo o el cumplimiento de los hitos marcados como bases de la nueva "normalidad" que está viviendo Andalucía en los últimos años, y que son fruto de "la estabilidad, la seguridad jurídica y el diálogo" que el Gobierno andaluz viene promoviendo junto a administraciones, sectores económicos, sociales, sindicales y empresariales, entre otros.

Ha desglosado las principales líneas de actuación a seguir a lo largo de la legislatura que acaba de arrancar, como la desregulación, las rebajas fiscales, la atracción de grandes proyectos estratégicos o la consolidación de la comunidad como "referencia" en la construcción de vivienda en España.

Así, en materia fiscal, el presidente de la Junta ha anunciado que el Gobierno andaluz bajará el IRPF 0,25 puntos cada año, una rebaja aplicable a partir de la próxima declaración de la renta. De esta forma, al final de la legislatura el impuesto se habrá reducido un punto para los tramos de renta inferiores a los 60.000 euros. "Hablamos de uno de los impuestos que más pagan los andaluces, todos los que tienen una nómina o una pensión", ha señalado.

Al respecto, Moreno ha explicado que las siete rebajas fiscales anteriores impulsadas desde 2019 "han ahorrado a los andaluces 1.800 millones de euros cada año", a los que ahora habrá que añadir el efecto estimado de la que va a ser octava bajada fiscal: otros 300 millones. "Así, los andaluces se van a ahorrar desde ahora 2.100 millones de euros en impuestos cada año. Nuestra tierra va a seguir siendo una de las comunidades autónomas con menos impuestos para sus ciudadanos", ha afirmado.

La vivienda será uno de los ámbitos más afectados por los nuevos beneficios fiscales. El Gobierno andaluz rebajará el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales un cuarto de punto, hasta dejarlo en el 6,75 por ciento, y repetirá esa bajada cada año hasta situarlo en el 6 al final de la legislatura. Según ha avanzado Moreno, se beneficiarán de ello unos 147.000 andaluces.

Además, el presidente ha anunciado facilidades para los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género o del terrorismo y los residentes en municipios en riesgo de despoblación. Hasta ahora, estos colectivos podían acogerse al tipo superreducido del 3,5% si compraban una vivienda de 150.000 euros. La Junta subirá ese límite a 200.000 euros y a 300.000 euros en el caso de las personas con discapacidad o las familias numerosas.

Las familias numerosas también recibirán ayuda para el alquiler de su vivienda. Podrán deducirse un 15 por ciento de su coste, hasta un máximo de 1.200 euros anuales, una medida que beneficiará a 4.000 familias. "Es decir, si una familia paga 670 euros de alquiler, se ahorrará dos meses de alquiler", ha explicado Moreno, que ha recordado también la eliminación, ya anunciada, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por heredar la vivienda entre hermanos, con 3.500 beneficiarios al año.