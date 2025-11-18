La Junta inicia las negociaciones con los trabajadores de Amaya y acusa al PSOE de "engañarlos": "Nosotros cumplimos"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado este martes que se han las negociaciones con los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) para volver a incluir el complemento de antigüedad "ante los órganos donde se tiene que negociar, que es con la Consejería de Hacienda". "Nosotros vamos a cumplir con lo que le hemos dicho a los trabajadores", ha incidido.

Así lo ha señalado durante la comisión parlamentaria tras la pregunta del PSOE-A, que ha acusado al Gobierno andaluz de "hacer retroceder al dispositivo Infoca y Amaya desde su llegada", al tiempo que ha afirmado que "la relación con los representantes sindicales está rota" porque "están cansados de promesas". "La semana pasada se volvieron a manifestar aquí y no tuvieron ni la más mínima decencia de salir y atenderlos, y el presidente de la cámara exigio que se les expulsara. Así es como tratan ustedes a los trabajadores de Amaya", ha enmarcado.

Al mismo tiempo, los socialistas han exigido que "cumpla con los trabajadores" y "dejen de mentirles", ya que "están a tiempo de incluir sus peticiones en los presupuestos de 2026".

Ante esto, Catalina García ha sostenido que "cumpliremos con nuestra palabra", al igual que "hemos cumplido en otras cosas". En este sentido, ha trasladado que fue en el año 2006 cuando se eliminó el complemento de antigüedad de los trabajadores, mientras gobernaba el partido socialista. "Ustedes no se comprometieron con ellos, pero nosotros estamos negociando", ha añadido.

"La agencia Amaya no tenía programa de gestión, ni presupuestos, ni nada; ahora sí. Creo que deberían no engañar a los trabajadores, deberían ser claros con ellos", ha subrayado.

En relación a la manifestación del pasado jueves, la consejera ha criticado a los socialistas, señalando que "cuando los invitan a venir deberían decirles cuáles son las normas. Esta es su casa también, en todas las casas hay normas. No los inviten a cosas que ellos no conocen pero ustedes sí, para ponerles en un aprieto".

García ha concluido asegurando que se reunirá "las veces que haga falta con ellos", y ha destacado que "ustedes no cumplieron, pero le aseguro que este Gobierno va a cumplir".