Junta insiste en pedir "responsabilidad y prudencia" a la población ante la "intensa" ola de calor

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, este lunes - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido este lunes en pedir "prudencia y responsabilidad" a la población ante la "intensa" ola de calor que azotará en los próximos días a varios puntos de la comunidad autónoma.
En declaraciones a los medios de comunicación en Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), Antonio Sanz ha señalado que se va confirmando esa ola de calor larga de la que ya advertía hace unos días, de manera que esta semana se prevé que sea muy "intensa".
Ha apuntado que ya han sido "muchas las urgencias" a las que se están teniendo que hacer frente, superando "las 1.300 urgencias como consecuencia de patologías relacionadas con la ola de calor".
Sanz ha insistido en pedir a la población "responsabilidad, concienciación, prudencia y prevención", especialmente en lo que respecta a niños, mayores y personas con patologías previas. Ha apuntado que, precisamente, muchos de los fallecidos que se han registrado por golpes de calor tenían patologías previas que se han visto agravadas.
Mantenerse hidratado de forma constante; no exponerse al sol en las horas más centrales del día; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; utilizar gorra y sombrero; buscar espacios frescos o con sombra; evitar comidas copiosas, o reducir la actividad física intensa en las horas de más calor son algunos de los consejos que ha recordado el titular de Sanidad.