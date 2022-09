La Junta prioriza abordar los "problemas" del turismo derivados de la inflación al debate sobre la tasa turística

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha instado este miércoles a centrarse ahora en los "problemas" que se avecinan para el sector de cara a 2023 por el impacto de la inflación, que augura estancias más cortas y menor gasto de turistas, antes que centrarse en propuestas como las de implementar una tasa turística, sobre la que habrá tiempo", ha dicho, de debatir en el futuro.

"Creo que con la que se nos va a venir encima mejor deberíamos estar centrados en resolver esos problemas y en darle a la industria turística el pulmón que necesita. Ya habrá tiempo para hablar de la tasa", ha sostenido Bernal a periodistas en Sevilla antes de inaugurar el II Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano.

Bernal ha dicho entender la propuesta, que respaldan los ayuntamientos de Málaga y Sevilla, "cuando las cosas van bien en materia turística, cuando tenemos incluso sobrecarga turística en algunos municipios que son fundamentalmente capitales con un mercado de enfoque de turismo cultural y urbano". En ese contexto, "se puede pensar en la tasa como una solución para reducir la carga turística, incluso a tener algunos ingresos extra que nos permitan apoyar las labores de promoción", pero ha subrayado que "se avecinan tiempos complicados para el sector" y que Andalucía debe perseguir "tener una posición fuerte".

En este línea, ha incidido en que la Junta está ahora centrada "en algo más trascendente para nosotros, que es el enfocar el año 2023" con unas perspectivas que apuntan a que "se avecinan algunos nubarrones". Pero, desde la Junta "estamos preparados para dar respaldo financiero en términos de cualificación, formación, retención y atracción de talento, que es importantísimo, y también una visión un poco diferente de la promoción, que por los menos durante los primeros meses de 2023 nos enfoque en mercados lejanos, en mercados de oportunidad que están creciendo por en encima de la media, fundamentalmente Norteamérica, zona de Asia Central y Oriente Medio, que son mercados donde no tenemos un suficiente desarrollo".

"Este es el planteamiento que tenemos desde el punto de vista la planificación turística en los próximos meses", ha subrayado, y ha añadido que esperan un 2022 "correcto" y "cerraremos en torno a unas cifras que no son tan buenas como el mejor año de la historia que fue 2019, pero que se sitúan por encima de los 31 millones de turistas gracias al buen comportamiento en el verano, con unos doce millones cuando acabe septiembre, según nuestras previsiones".

Asimismo, ha destacado que el verano "ha ido bien", con un incremento de la demanda "muy grande", como "esperábamos tras dos años y medio de pandemia", pero "también, desgraciadamente, hemos tenido un incremento muy grande de costes, con una inflación por encima del 10,48%, no visto en España desde los 80, y luego un incremento por el efecto de la subida de los precios de la energía", lo que ha hecho que "la rentabilidad de las empresas no fuera tan grande como esperaban y que la recuperación, aún en términos de demanda no haya sido igualmente en términos sobre todo económicos para las empresas".

Sobre si ha bajado el gasto de los turistas durante el periodo estival, Bernal ha apuntado que "en la primera parte no tanto, pero a finales del mes de agosto y en septiembre sí que se notan estancias más cortas y menos gasto". Incluso "nos lo están diciendo las cuentas con los touroperadores a nivel nacional, que se está notando este efecto", ha manifestado.