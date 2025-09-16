La Junta insta este miércoles al Gobierno a coordinar el programa estatal de auxiliares de conversación en Andalucía

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en su reunión ordinaria de este miércoles, 17 de septiembre, una propuesta para instar al Gobierno de España a coordinar las actuaciones entre ministerios con el fin de garantizar la continuidad del programa estatal de auxiliares de conversación extranjeros en la comunidad autónoma.

Así se recoge en el orden del día publicado por la Junta y consultado por Europa Press. Esta medida responde a la demanda formulada la pasada semana por la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen del Castillo, quien solicitó al Ejecutivo central una solución ante la "falta de coordinación" entre los Ministerios de Educación, Asuntos Exteriores y Trabajo en la gestión del citado programa. La consejera subrayó la necesidad de contar con garantías suficientes para que la Junta pueda retomar su aplicación.

Aunque el programa se desarrolla en todo el territorio nacional, la interrupción de su aplicación solo ha afectado a Andalucía, concretamente en la provincia de Sevilla, donde la Inspección de Trabajo ha intervenido de oficio.

El Ministerio de Educación es el responsable de diseñar el programa, convocar y seleccionar a los auxiliares y determinar el número asignado a cada comunidad autónoma. Por su parte, las comunidades, como Andalucía, asumen la mayor parte de la financiación y no intervienen en la selección de los participantes, ni tienen capacidad de decisión sobre las bases del programa.

Asimismo, el Ministerio de Educación es el que determina las condiciones con las que los auxiliares de conversación participan en la Administración autonómica, donde prestan su colaboración con un visado de estudiante, sin ninguna relación laboral con la administración que los acoge y por ello no reciben un salario, sino una subvención.

Por otro lado, el orden del día incluye también la propuesta de acuerdo para autorizar la implantación de nuevas enseñanzas universitarias en Andalucía de cara al curso académico 2025/2026. Asimismo, el Ejecutivo andaluz tiene previsto tomar conocimiento de los proyectos de innovación tecnológica promovidos por Veiasa, orientados a la optimización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la comunidad.