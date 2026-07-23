Junta insta a Montero a decir si está "satisfecha con las explicaciones" de Zapatero, que sólo "siembra dudas"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, atiende a los medios tras el Pleno del Parlamento andaluz. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Pleno del - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha instado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a decir si está "satisfecha con las explicaciones" que el expresidente del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero ha tratado de dar este jueves sobre las "joyas" y el rescate de Plus Ultra.

Así se ha pronunciado España, al hilo de que Rodríguez Zapatero haya concedido este jueves una entrevista al programa 'Mañaneros 360' de TVE para hablar de esos asuntos.

"Creo que mientras más habla, siembra más dudas; no ha dado ninguna explicación coherente ni sobre las joyas, ni sobre la empresa de las hijas, ni sobre el rescate de Plus Ultra", ha señalado España.

A su juicio, Montero, que fue ministra de Hacienda cuando se produjo ese rescate de Plus Ultra, "debería dar explicaciones" y debería decir "si está satisfecha con las explicaciones que ha dado el señor Zapatero".

También puede aclarar Montero, según ha señalado la consejera andaluza, "si sigue queriendo parecerse a él", y de una "vez por todas, tendríamos que saber quién llamó a la SEPI para que se produjera el rescate de Plus Ultra".