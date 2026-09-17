La Junta insta a las universidades a promover más residencias públicas e impulsar la colaboración público-privada

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, en el pleno del Parlamento del 17 de septiembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha instado a las universidades públicas andaluzas a promover más residencias en suelos que sean de su propiedad e impulsar para ello la colaboración público-privada. Además, ha señalado que se está trabajando en medidas para impulsar una mayor oferta de vivienda asequible para los universitarios, una vía recogida en la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA).

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario del PSOE en el Pleno sobre los problemas con los que se topan los universitarios malagueños a la hora de alquilar un piso, Díaz ha acusado a los socialistas de practicar "discursos populistas", con medidas de "intervencionismo y control de precios. Nosotros planteamos otro modelo completamente distinto".

La LUPA establece "expresamente" que la Consejería de Vivienda y la Consejería de Universidad, en coordinación con las universidades andaluzas, "tenemos que impulsar medidas para ampliar, para promover y para gestionar residencias y alojamientos públicos para estudiantes a precio asequible y regulado. Ese trabajo está en marcha y ese trabajo vamos a seguir impulsándolo, por supuesto, sumando todas las ayudas que tengamos", así como la colaboración público-privada para "generar nuevas plazas".

En este punto, ha recordado que la Junta, a través de la red de Albergues Inturjoven, refuerza para el curso 2026-2027 las 272 plazas actuales del Programa de Residentes, dirigidas a estudiantes y profesores que desarrollarán su actividad académica en Almería, Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera, Marbella y Sevilla. Como principal novedad, y en el marco de la incorporación de Inturjoven a la nueva Consejería competente en materia de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, la oferta se amplía este año al conjunto de los albergues de la red, con la creación de nuevas plazas de alojamiento de media y larga estancia en todos los centros.