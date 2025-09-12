La Junta investiga el hallazgo de nuevos cadáveres de especies de aves en la Laguna de Zóñar en Aguilar (Córdoba)

Archivo - Vista aérea de la laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera. - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación ante el hallazgo de nuevos cadáveres de especies de aves en la Laguna de Zoñar en Aguilar de la Frontera (Córdoba), que se unen a los hallados este jueves en una zona cercana al río Guadalquivir a su paso por la capital y días atrás en Villa del Río, aunque en este último caso han dado negativo en virus.

Así lo han confirmado fuentes de la administración regional, que apuntan que hasta mediados de la próxima semana no se prevén los resultados sobre la muerte de las especies, después de que en la capital se desplazaron al lugar agentes de Medio Ambiente y técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya).

Al respecto, los cadáveres se envían al centro de análisis de Málaga y esperan que en unos cinco o seis días estén los resultados. Las fuentes del Ejecutivo autonómico han aclarado que por el momento no hay registrados casos de gripe aviar en la provincia.