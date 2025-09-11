La Junta investiga el hallazgo de varios cadáveres de especies de aves junto al Guadalquivir en Córdoba

Archivo - Vista del río Guadalquivir desde el Puente Romano en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal de la Junta de Andalucía investiga en estos momentos el hallazgo de varios cadáveres de especies de aves en una zona cercana al río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital.

Según han informado desde el Gobierno regional, se han desplazado al lugar agentes de Medio Ambiente y técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya).

Al respecto, han apuntado que dichos agentes y técnicos enviarán los cadáveres al centro de análisis de Málaga y esperan que en unos cinco o seis días estén los resultados sobre la muerte de dichas especies.

Además, las fuentes del Ejecutivo autonómico han aclarado que a esta hora no hay registrados casos de gripe aviar en la provincia.