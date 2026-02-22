La Junta invierte más de 285.000 euros en Churriana de la Vega (Granada) a través del PFEA

Reunión del delegado de Justicia de la Junta en Andalucía con el alcalde de Churriana de la Vega. - JUNTA DE ANDALUCIA

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Granada, Luis Recuerda, ha visitado el municipio de Churriana de la Vega, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Antonio Narváez, y miembros del equipo de gobierno municipal. Durante el encuentro, el delegado territorial ha destacado las inversiones realizadas por la Administración autonómica en el municipio a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que superan los 285.000 euros desde que gobierna Juanma Moreno, y que "evidencian "la firme apuesta del Gobierno andaluz por el municipalismo y por la mejora de la calidad de vida en los municipios".

En este periodo, las distintas ediciones del PFEA han permitido la contratación de 312 personas, con 5.235 jornales desarrollados, lo que ha supuesto un importante impulso al empleo y a la economía local, según ha informado la institución provincial en una nota. Luis Recuerda ha reseñado las actuaciones ejecutadas en el marco del PFEA, calificándolas de "importantes, interesantes y sectorializadas", centradas principalmente en el entubado de distintos ramales de acequias del término municipal.

Estas obras permiten optimizar la conducción del agua y "evitar la pérdida de un recurso esencial, tanto para el ámbito agrario como para el urbano, además de contribuir a la generación de empleo en el municipio". Asimismo, durante la reunión se analizaron nuevas vías de colaboración entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, con el objetivo de seguir impulsando proyectos que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía.

El delegado territorial ha subrayado el trabajo que realiza el equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Antonio Narváez, para atender las necesidades de un municipio en constante crecimiento. Por último, se ha referido a las perspectivas de futuro de Churriana de la Vega, destacando el impacto positivo de inversiones estratégicas de la Junta de Andalucía, como la prolongación del Metro de Granada, que está suponiendo una mejora significativa de las comunicaciones y un beneficio directo para todos los vecinos del municipio.