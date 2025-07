La Junta lamenta la "confrontación" del rector de la UJA y pide "respetar la integridad e independencia" de Accua

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha lamentado la "estrategia de confrontación" del rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, y le ha solicitado "respetar la integridad y la independencia" de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua),

Así lo ha indicado el secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera, después de que la citada entidad haya emitido un informe desfavorable al al Grado de Ingeniería Biomédica. Un dictamen que impedirá a la UJA, junto a la UGR, impartirlo el próximo curso y que Ruiz atribuye a un "deficiente funcionamiento" de Accua.

"Si tenemos este debate es porque ahora las universidades sí pueden implantar nuevos títulos", ha dicho en una nota Herrera. Al respecto, ha destacado que las diez enseñanzas de grado y máster presentadas por la UJA en solitario o como coordinadora, de las que cinco no sustituyen a otras anteriores, han obtenido informe de verificación favorable por la Accua para su implantación en el próximo curso 2025-2026.

Y ello, según ha añadido el secretario general, frente a los últimos 15 años, en los que la institución académica jiennense, cuya excelente labor ha reconocido, "no ha podido implantar ni un solo título nuevo".

De este modo, ha remarcado que la UJA podrá incluir en los próximos años nuevos títulos de doctorado, de máster y de grado y ha aludido a "algunos muy significativos" como el Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, que arrancará en septiembre en el campus jiennense.

Igualmente, ha solicitado a Ruiz "respetar la integridad y la independencia" de Accua. Herrera ha defendido que es una entidad que ejerce sus funciones de evaluación y acreditación con imparcialidad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico, autonomía e independencia, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos.

En este punto, ha incidido en que las titulaciones procedentes del sistema público universitario andaluz y presentadas por sus universidades coordinadoras "son evaluadas por responsables, catedráticos y profesores, externos a la Junta de Andalucía".

"Nosotros respetamos las decisiones de esos órganos independientes, que, además, tienen que cumplir con un estándar europeo, por lo que "querer influir y querer determinar la evaluación externa e independiente es muy grave", ha declarado. Al hilo, ha recordado que Accua forma parte de la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior.

De este modo, el secretario general ha señalado que lo que los evaluadores están diciendo es que esas titulaciones que han sido informadas desfavorablemente por no cumplir con las exigencias técnicas requeridas "tienen que introducir algunas mejoras".

"NO SE ESTÁ CASTIGANDO" A LA UNIVERSIDAD

En cualquier caso, ha querido dejar claro que "no se está castigando a la Universidad de Jaén", a la que, por el contrario, "sí se castigó durante 15 años en los que no pudo implantar ninguna nueva enseñanza", ha remarcado.

"Lo que no puede ser es que aceptemos solo las evaluaciones independientes cuando son favorables y las rechacemos cuando no lo son. Hay que respetar las reglas del juego", ha apostillado, no sin afear la "continua estrategia de confrontación" de Ruiz y su "silencio durante los años en los que la UJA no pudo implantar Medicina".

Sobre esta titulación, ha resaltado que "se ha podido implantar y autorizar con el Gobierno de Juanma Moreno, después de que durante una década fuera denegada su implantación por los gobiernos del PSOE", a la vez que ha lamentado que Ruiz "no hubiese alzado la voz" en este tiempo.