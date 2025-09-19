La Junta lamenta que el Gobierno "no autorice" la prórroga de fondos europeos para proyecto con pacientes ELA

Archivo - Imagen de archivo de un ejercicio de fisioterapia respiratoria precoz en pacientes con ELA - HOSPITAL VIRGEN MACARENA - Archivo

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha mostrado este viernes su disposición a ampliar el proyecto piloto de asistentes personales para alrededor de medio centenar de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) si bien ha lamentado que el Gobierno central "no autoriza la prórroga del plazo de ejecución de los fondos europeos" con los que se financia.

Así lo han indicado las fuentes consultadas en la Junta por Europa Press después de que el profesor de la Universidad de Granada Daniel Martín-Arroyo, de 43 años y enfermo de ELA, haya registrado este viernes las más de 58.000 firmas que ha recogido a través de la plataforma de internet 'Change.org' pidiendo a la Junta que garantice la continuidad del proyecto piloto de asistentes personales más allá de octubre.

Dar continuidad al proyecto no sería posible, mantienen estas mismas fuentes, si el Gobierno "no amplía el plazo de ejecución" lo cual "por ahora" no permite. En un audio remitido a Europa Press, la secretaria general de Inclusión Social de la Junta, Ana Vanessa García, ha indicado que desde el Ejecutivo andaluz se unen a las reivindicaciones de los pacientes de ELA y sus familiares.

En unos días se va a cumplir un año de que se aprobase la ley para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA, una norma que García ha indicado que fue "ampliamente reclamada" y también "retrasada por parte del Gobierno". "Debía contar con un presupuesto de 200 millones de euros" pero "a día de hoy no existe" montante prespuestado "para desarrollar esa ley", ha añadido.

En este contexto desde la Junta se ha apostado por "poner todos los recursos que estaban a nuestra disposición para ayudar" y en ese marco se puso en marcha "un proyecto piloto de asistencia personal que está atendiendo a 60 pacientes de ELA en Andalucía".

Es "un proyecto que nos gustaría ampliar y desarrollar durante todo el año que viene" pero "sin embargo, a día de hoy, el Gobierno de España no nos autoriza la prórroga de la ejecución de estos fondos europeos con los que estamos financiando" el programa.

"Se lo estamos reclamando desde el primer día y a día de hoy seguimos sin respuesta", ha agregado García, quien ha aseverado que la Junta no va a "cejar en nuestro trabajo ni en nuestra petición para que esta prórroga se produzca mientras el Gobierno de España se decide a poner la dotación presupuestaria necesaria para desarrollar esa ley".

Por otro lado, ha apuntado a que la semana pasada se aprobaba una orden de tramitación preferente para el acceso a las prestaciones de la dependencia en casos de personas en situación de vulnerabilidad, como menores de 14 años o mayores de 90, aquellas en situación de cuidados paliativos y enfermos de ELA.