Junta lamenta que Interior da "la callada por respuesta" para la firma de un convenio de colaboración sobre inmigración

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha lamentado este jueves que el Ministerio del Interior está dando "la callada por respuesta" a la pretensión de la Junta de firmar un convenio de colaboración con dicho departamento del Ejecutivo central "para mejorar la coordinación y, sobre todo, la comunicación" en materia de inmigración irregular.

Así lo ha indicado el consejero portavoz en el Pleno del Parlamento y en respuesta a la pregunta que, en la sesión de control al Gobierno andaluz, le ha formulado el diputado de Vox Benito Morillo sobre las actuaciones que esté llevando a cabo la Junta para "dar cumplimiento al compromiso de elaborar una propuesta de convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular y proteger así a los andaluces de este tipo de situaciones, tal y como el Gobierno de Juanma Moreno tiene acordado con Vox".

Elías Bendodo ha recordado que "el control de fronteras, y también la política exterior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son competencia exclusiva del Gobierno de España, por lo que la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas es una materia que compete" al Ejecutivo central.

"Nosotros, como Gobierno de Andalucía, cumplimos con nuestras competencias y prestamos toda la colaboración que se nos pide", ha abundado el consejero portavoz antes de aclarar que esa colaboración fundamentalmente se centra "en políticas que favorezcan la participación, inclusión e integración de las personas inmigrantes en Andalucía".

Ha puntualizado que, "debido a la pandemia, desde el año pasado esta colaboración se ha incrementado con el Gobierno central a través de los centros de gestión compartida, y está funcionando muy bien, aislando a las personas positivas, o que han sido contactos estrechos" de contagios de Covid, según ha abundado el consejero de Interior.

Bendodo ha confirmado que a la Junta le "gustaría firmar un nuevo convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para mejorar la coordinación y, sobre todo, la comunicación en esta materia", pero ha apostillado que, "para firmar un convenio de ese tipo debe haber interés por las dos partes", y "en este caso no estamos encontrando receptividad por el Ministerio", desde donde, "de hecho, ni nos reciben", según ha criticado el consejero portavoz.

En esa línea, Bendodo ha indicado que "desde hace dos años y medio tenemos pedida una cita" desde la Junta de Andalucía con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para este asunto y otros también que nos gustaría plantearle relacionados con las competencias de cada gobierno", pero "no se nos ha contestado".

El consejero ha explicado que "la última respuesta" de Interior "nos derivó al secretario de Estado, que quedó pendiente de facilitarnos una cita", pero "hasta la fecha no hemos obtenido repuesta", según ha abundado Elías Bendodo, que ha advertido de que la Junta seguirá "insistiendo" aunque hasta ahora haya obtenido "la callada por respuesta" por parte del Ministerio del Interior.

VOX EXIGE EL CUMPLIMIENTO DEL "COMPROMISO" DE LA JUNTA

Por su parte, Benito Morillo ha alertado de que Almería se ha convertido en la provincia que "más embarcaciones ilegales ha recibido en lo que va de año", con "un 30% más que las llegadas registradas en Canarias, y ha incidido en que, aunque el Estado es el competente en política migratoria, el Gobierno de Moreno "asumió el compromiso de elaborar una propuesta de convenio de colaboración con el Ministerio del Interior con el objetivo de luchar contra las mafias que se dedican al tráfico de personas y apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en estas labores".

El parlamentario de Vox ha denunciado que Andalucía "sufre una situación insostenible", con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "desbordadas". "Las mujeres no pueden andar solas por los barrios que ocupan los inmigrantes ilegales, los comerciantes no abren sus negocios por miedo a que les roben, y la gente no va a comprar a ellos por miedo a ser asaltados", ha relatado Benito Morillo, "por no hablar de los yihadistas que lograron entrar a España a través de la ruta Argelia Almería", según ha apostillado.

Morillo ha subrayado que la Junta no puede "mirar para otro lado", puesto que "la gente está harta, y para protegerse de la presión migratoria se ve obligada a abandonar sus barrios, un hecho que ya está ocurriendo, generando otro problema añadido: los guetos", ha advertido el diputado de Vox.

Ha criticado que el Gobierno andaluz, "lejos de atender este gravísimo problema, hace todo lo contrario" y "provoca un efecto llamada argumentando que es una obligación moral acogerlos", cuando "lo que es una obligación moral es defender a los españoles y nuestras fronteras, y en eso está Vox", ha remachado.

Para finalizar, Benito Morillo ha recriminado al Gobierno de la Junta de Andalucía que "no tenga voluntad de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta" contra la inmigración ilegal.