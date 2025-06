La Junta lamenta el "monumental fiasco" de la Conferencia de Presidentes por la "falta de voluntad y acuerdo" de Sánchez

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), ha lamentado este miércoles que la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes, 6 de junio, en Barcelona fue "un monumental fiasco" y una "tomadura de pelo" por la "falta de voluntad y acuerdo" del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "se negó a votar las propuestas" de los dirigentes autonómicos del PP.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia en respuesta a una pregunta que sobre esta cita --en la que estuvo presente el propio Antonio Sanz-- le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento el diputado del PP-A José Ricardo García.

El consejero de la Presidencia ha defendido que "hoy hay una mayoría de autonomías" que proponen "cosas que importan a los españoles", y ha criticado que el presidente del Gobierno, argumentando que no había "unanimidad" en torno a los asuntos que planteaban las comunidades gobernadas por el PP, decidió que no se votaban en la Conferencia de Presidentes.

Antonio Sanz ha denunciado que Pedro Sánchez "está dejando herida de muerte desde el punto de vista institucional a cuestiones básicas del Estado de Derecho, como es la justicia", y "ahora quieren desprestigiar y hundir la Conferencia de Presidentes, que es el único órgano en el que se encuentran los presidentes autonómicos", que, según ha subrayado el consejero, "son los representantes del Estado en cada una de las autonomías de España".

En esa línea, Antonio Sanz ha insistido en criticar "la falta de respeto" que, en su opinión, está mostrando Pedro Sánchez "a las comunidades autónomas", al igual que "a la justicia y a la Guardia Civil", y ha explicado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "pidió" en la Conferencia "que se votaran" cuestiones como la demanda andaluza de "inversiones para acabar con el caos ferroviario", pero desde el Gobierno central "impidieron que se votara".

"Pedimos inversiones porque Andalucía tiene un déficit en materia de red eléctrica, del transporte eléctrico, de 500 millones", pero el Gobierno también "impidió que se votara", al igual que acerca de la petición de "incrementar los profesionales sanitarios" o la de que "se resolviera el problema de la financiación" autonómica.

"Y así, uno tras otro", Pedro Sánchez "fue impidiendo que se votaran todas las propuestas que reclamaban una defensa del interés general de Andalucía", según ha criticado Antonio Sanz, que ha sostenido que el actual Ejecutivo del PSOE y Sumar está "noqueado, en tiempo de descuento" y "acabado", y "se está convirtiendo en un daño para la democracia".

De hecho, el consejero de la Presidencia ha descrito al de Pedro Sánchez como "el Gobierno más dañino para la democracia y más traidor a Andalucía", y ha criticado el papel en él de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también secretaria general del PSOE andaluz, que "en lugar de salir" en la Conferencia de Presidentes a "decir que hay que defender a Andalucía", estuvo "en silencio", y en esa línea ha sentenciado que "no defiende a Andalucía quien la traiciona y quien aplaude" a Pedro Sánchez.

POLÉMICA POR LA EXPRESIÓN "A PALOS"

Previamente, el consejero Antonio Sanz ha abordado también la última reunión de la Conferencia de Presidentes al hilo de otra pregunta que en la sesión de control le ha trasladado el diputado del PSOE-A Gerardo Sánchez, quien ha sostenido que Juanma Moreno acudió a dicha cita como "presidente del PP de Andalucía" y no de la Junta, "obsesionado con el tacticismo y la confrontación que le llevó a pedir elecciones anticipadas" antes de asistir, dos días después, a la "manifestación del odio" convocada por el PP en Madrid con el lema de "mafia o democracia".

El representante del PSOE-A ha afeado además al consejero de la Presidencia la expresión "a palos" que Moreno empleó para augurar la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez, y que al diputado socialista le recuerda "a unos individuos que en los años setenta, con camisas azules, correaje, yugo y flecha, iban apaleando a rojos", ha abundado Gerardo Sánchez.

Antonio Sanz ha replicado al diputado socialista que el Gobierno andaluz llevó a la Conferencia de Presidentes los temas que "interesan a los andaluces, y la defensa del interés de Andalucía frente a los ataques y los agravios que sufre de manera injusta" por parte del Ejecutivo "de Sánchez y Montero", que "son iguales" y que "trabajan contra Andalucía", según ha remarcado.

Además, el consejero ha insistido en apuntar que va a haber que "poner un pinganillo la próxima vez" que se celebre una Conferencia de Presidentes para que los socialistas "sepan qué es" lo que significa la expresión "a palos", que "no tiene nada que ver con la agresividad" que denuncian desde el PSOE-A, ha remachado.

Gerardo Sánchez ha replicado a Antonio Sanz que el Gobierno de Moreno no llevó a la Conferencia de Presidentes "ninguno" de los temas que preocupan a los andaluces, como vivienda o sanidad, y "sólo llevaron y trajeron crispación", así como ha sentenciado que Juanma Moreno está "acorralado por los juzgados con la corrupción sanitaria".

Frente a ello, el consejero de la Presidencia ha replicado que "aquí el único que no sabe dónde meterse" es Pedro Sánchez, que "tiene que ir al extranjero todos los días porque no puede pisar la calle", así como ha subrayado que María Jesús Montero "no puede venir a la Feria" de Sevilla "para que no la abucheen por las calles".