La Junta lamenta la renuncia del Ayuntamiento de Jaén al ciclo 'Andalucía Sinfónica' en el Festival de Otoño 2026

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha lamentado la decisión del Ayuntamiento de Jaén de renunciar a acoger las actividades del ciclo 'Andalucía Sinfónica', enmarcado en el Festival de Otoño 2026. Jaén sería la única capital de provincia andaluza que, de mantenerse esta decisión, no acogería ningún concierto de las orquestas institucionales de la comunidad autónoma.

Así lo ha señalado el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, José Ayala, en una nota. El representante de la Junta ha explicado que el ciclo 'Andalucía Sinfónica' está financiado por la Fundación Unicaja y la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, mientras que los ayuntamientos asumen los gastos técnicos necesarios para las actuaciones, como sillas, atriles, tarimas o agua para los músicos. En este sentido, ha subrayado que los ingresos de taquilla son en exclusiva para la entidad que acoge el concierto.

Según Ayala "la renuncia del Ayuntamiento de Jaén a acoger los conciertos de 'Andalucía Sinfónica' supone una triste sorpresa, pues impide a la ciudadanía jiennense el disfrute de una cita de primer nivel musical a cargo de una de las formaciones sinfónicas más prestigiosas de la comunidad autónoma". Además, Ayala confía en que el Ayuntamiento de Jaén rectifique e incluya "esta extraordinaria actividad que incide en dar visibilidad y difusión a la música sinfónica andaluza y en toda Andalucía, para todos los andaluces".

En este contexto, ha recordado que en su primera edición, en la temporada 2024/2025, la ciudad de Jaén acogió tres conciertos del ciclo en el Teatro Infanta Leonor a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Ciudad de Granada y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con un coste aproximado de 80.000 euros asumido por los promotores del ciclo. El cuarto y último concierto se celebró en Baeza, con la Orquesta de Córdoba.

Ya en su segunda edición, en la temporada 2025/2026, solo se celebró un concierto en el Teatro Infanta Leonor de Jaén, el de la Orquesta de Córdoba, con un coste de más de 24.000 euros, financiado por las instituciones promotoras del ciclo. Los otros conciertos del programa se celebraron en las ciudades de Baeza, Linares y Úbeda.