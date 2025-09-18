La Junta lamenta la "xenofobia" en el Gobierno al "tratar" a los menores migrantes como "mercancía política"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en comisión parlamentaria. A fecha de 18 de septiembre de 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Los grupos de la oposición de izquierdas han insistido en que "no tenemos un problema migratorio, nuestro sistema no está reventado, está infrafinanciado", mientras Vox habla de "mafias, inseguridad en los barrios y un incremento de violaciones, agresiones sexuales y robos".

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado la actitud "xenófoba" que demuestra el Gobierno de España al tratar a los menores migrantes como "pura mercancía política, a los que intercambian por siete votos que permiten a Pedro Sánchez mantenerse en el sillón de la Moncloa".

Así se ha manifestado López este jueves en comisión parlamentaria, donde se ha mostrado a favor de una migración "regulada, ordenada y controlada", por lo que considera que España "necesita con urgencia un plan estructural de migración, en coordinación con las comunidades autónomas y con financiación". A su juicio, "la actual política migratoria de Pedro Sánchez consiste en su táctica habitual de ocultar información y realizar traslados de personas migrantes de un sitio a otro".

En este punto, ha recordado que Andalucía "es uno de los principales destinos donde el Gobierno de España traslada migrantes, ya que los recursos de acogida del Ejecutivo central en Andalucía suponen aproximadamente el 25% del total a nivel nacional". Esto, unido a que "las rutas migratorias están girando hacia el mediterráneo, afectando a la región andaluza", muestran "la delicada situación de la comunidad autónoma en materia migratoria", según ha remarcado la consejera.

A pesar de ello, como ha enfatizado López, "el Ejecutivo de Pedro Sánchez no reconoce al condición de Andalucía como frontera sur de España y Europa, a pesar de su situación geográfica, con 900 kilómetros de costa a 14 kilómetros del continente africano".

La titular del ramo ha advertido que "en los meses de junio a agosto han llegado directamente a las costas andaluzas 388 menores migrantes no acompañados, una cifra que sólo en lo que llevamos en el mes de septiembre asciende a 105 menores". A ello se suman los 668 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha trasladado a la región en autobuses, trenes y aviones bajo la apariencia de mayores de edad y que se niegan a reconocer para no dar a Andalucía financiación para su atención.

"Andalucía siempre ha sido y seremos una tierra solidaria, y queremos seguir atendiendo a los menores migrantes, pero siempre dentro de la capacidad de nuestro Sistema de Protección de Menores, que ya se encuentra al límite", ha aseverado la consejera.

El modelo andaluz de atención, ha recordado que "va más allá de cubrir las necesidades básicas de los niños, ya que buscamos su plena inclusión con el acompañamiento profesional en educación, formación, inserción laboral y superación de la brecha idiomática, entre otros aspectos".

Sin embargo, ha lamentado que Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el apoyo del PSOE andaluz "están reventando el sistema", lo que se supone "reventar la atención a estos niños, a los profesionales y a las entidades que prestan este servicio".

"No les importa reventar el sistema, tal y como demuestran con el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla que han impuesto a las comunidades autónomas, con 0 menores para Cataluña y País Vasco y casi 700 para Andalucía", ha apuntado la consejera, para recalcar que el Gobierno "justifica este reparto en el esfuerzo previo de Cataluña y el País Vasco en la acogida de menores, pero me pregunto, ¿Y el esfuerzo de Andalucía al ser frontera sur?".

"Lo único que muestran es que para ellos los menores migrantes no acompañados son pura mercancía política que cambian por siete votos para mantenerse en el poder", ha apostillado, tildando estos actos de "xenofobia que no hace más que alimentar el discurso de la ultraderecha". "Para unos son delincuentes y para otros mercancía", ha señalado, para criticar al PSOE por el doble rasero de sus palabras: "estos son mis valores y si no te gusta, tengo otros".

"FALTA DE SENSIBILIDAD Y RIGOR"

Por un lado, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha subrayado que la población migrante en Andalucía vive "una situación de marginalidad social", basándose el sexto informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía. "El 60% de las personas migrantes asentadas en municipios agrícolas de Huelva y Almería son irregulares, pero sacan adelante la recolección hortofrutícola de la que tanto presumimos", ha afirmado.

Nieto ha recordado que "no tener papeles no es un delito, es una situación administrativa irregular", y ha defendido que estas personas "deberían tener todos los derechos y obligaciones". La diputada ha alertado de que la exclusión crónica provoca "problemas de convivencia social que alimentan un odio absolutamente impresentable", y ha reprochado al Gobierno andaluz haber reducido recursos en acogida de menores en relación con la crisis migratoria de 2017-2018.

"No tenemos un problema migratorio, nuestro sistema no está reventado, está infrafinanciado", ha insistido, reclamando el apoyo a una futura regularización en el Congreso para los migrantes en situación irregular.

En el turno de réplica, la diputada de Vox, Purificación Fernández, ha acusado a la Junta de "convertir Andalucía en un reclamo para la inmigración ilegal". Ha cuestionado a Nieto al afirmar que "los inmigrantes ucranianos son refugiados que huyen de una guerra", y preguntando "qué guerra hay en Marruecos".

La representante de Vox ha denunciado una "permisividad injusta con quienes cumplen las normas" y ha vinculado el aumento de la inmigración irregular con "mafias, inseguridad en los barrios y un incremento de violaciones, agresiones sexuales y robos". "Las violaciones han aumentado desde que Sánchez es presidente un 275%. Existe una correlación entre la criminalidad y la inmigración ilegal masiva", ha dicho, exigiendo "políticas contundentes, expulsiones y un control estricto de las ayudas sociales".

Además, ha pedido datos concretos a la Junta sobre cuántas personas irregulares hay en Andalucía, cuántas han sido regularizadas, expulsadas o acogidas temporalmente, así como "los protocolos contra las redes mafiosas" y "medidas para proteger a las mujeres andaluzas frente a la inmigración ilegal". "El inmigrante ilegal que entra en nuestro país se va", ha zanjado Fernández.

Por parte del PSOE, Isabel Ambrosio, ha reprochado a la consejera y al PP su "falta de sensibilidad y rigor" y les ha acusado de haberse "apuntado al discurso del miedo". Ha recordado que Andalucía fue una tierra de emigrantes y ha planteado que la política migratoria debe afrontarse como un reto demográfico: "Hoy ya hay sectores como la agricultura, los cuidados o la hostelería donde falta mano de obra que solo se puede cubrir con población migrante".

Ambrosio ha puntualizado que "el 94% de los migrantes llegan de forma legal" y que solo un 6% lo hace de manera irregular. "Aportan el 10% de los ingresos a la Seguridad Social, usan un 40% menos los servicios públicos que los españoles y la tasa de actividad es cuatro puntos mayor", ha explicado. "¿Quién está cuidando de nuestros padres y de nuestros hijos? Personas migrantes que lo hacen con profesionalidad y afecto", ha insistido.

La dirigente socialista ha defendido una Andalucía "abierta y próspera", frente a la alternativa de "una tierra cerrada y pobre", y ha reclamado una política migratoria "responsable, legal, segura y ordenada" que ponga fin a las mafias y fomente la convivencia. "Esto no es una lucha entre españoles y extranjeros, es la diferencia entre la verdad y la mentira, entre el dato y el relato", ha concluido.