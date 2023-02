Andalucía lanza un mensaje de "tranquilidad" a los alumnos sobre Selectividad: Este año y el siguiente seguirá "normal"

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha lanzado este lunes un mensaje de "tranquilidad" para aquellos alumnos que se examinen este o el próximo año de la Selectividad, que no experimentará cambios en ese periodo. La comunidad, ha subrayado, no participará en las "pruebas piloto" de cambio previstas por el Ministerio de Educación.

"Quiero transmitir a los alumnos que se examinen este año que la prueba será igual, tranquilidad. Y a los que el año que viene se examinen, que ahora están en primero de bachillerato, pues examentemente igual", ha sostenido el consejero en una entrevista a Canal Sur Radio recogida por Europa Press.

Gómez Villamandos ha criticado que el proyecto de modificación de la EVAU del Ministerio de Educación "no fuese consultado con las comunidades autónomas" y también lo referido a la prueba de madurez --eliminada por el Ministerio-- que considera era "tremendamente perjudicial" para los estudiantes porque introducía un elemento de "subjetividad en un examen en el que los jóvenes se juegan mucho" y en el que a menudo una diferencia de milésimas implica no poder entrar en la Universidad de su preferencia.

"Siempre hemos defendido que las pruebas deben ser lo más objetivas posibles", ha remarcado, introduciendo mejoras pero no "factores que distorsionen la igualdad de oportunidades". En todo caso ha defendido que lo que se planteaba en este periodo desde el Ministerio eran "pruebas piloto" en las que Andalucía "no va participar por no compartir el modelo". "Creo que es un tema lo suficientemente importante como para que hubiera tenido mucho más diálogo y lo hagamos con muchísima solvencia", ha comentado.

Asimismo, ha comentado que se incrementarán en 106 las plazas en las facultades de medicina andaluza, un número con el que considera se podrá "dar respuesta a una demanda social", con la confianza de que se pueda también aumentar próximamente el número de MIR.