La Junta licita por cerca de un millón de euros la contratación de seguros de vida y accidente de sus altos cargos

Archivo - Fachada del Palacio de San Telmo. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Fachada del Palacio de San Telmo, sede del gobierno de la Junta de Andalucía. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha sacado a licitación, por un importe cercano a un millón de euros --en concreto, por 959.888,84 euros con IVA incluido--, la "contratación centralizada de servicios de naturaleza privada de seguro de vida y accidentes de altos cargos de la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales".

Así se desprende de la información publicada por la Junta de Andalucía en su página web, consultada por Europa Press, en la que se precisa que el valor estimado del contrato, con una duración inicial prevista de 24 meses, asciende a 2.883.506,81 euros.

No obstante, desde la administración andaluza contemplan la posibilidad de ampliar la duración de este contrato "con tres prórrogas anuales de 12 meses de duración cada una", por lo que "la duración máxima del contrato sería de cinco años", según se precisa en la memoria justificativa de esta licitación, que viene firmada por el director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo.

A la hora de justificar esta licitación, el citado documento explica que, "por Orden de 16 de julio de 2015", la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública "declaró de contratación centralizada las pólizas de seguros para cubrir determinados riesgos en automóviles, personas, embarcaciones y responsabilidad civil/patrimonial de la Junta de Andalucía".

Con fecha 31 de diciembre de 2015, "se suscribió el documento de formalización del contrato de suscripción de póliza de Seguro colectivo de Vida y Accidentes de Altos Cargos", por un importe de 193.177,06 euro, "exento de IVA, (...), con una duración inicial de doce meses, del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre del mismo año", continúa explicando la memoria justificativa.

Desde la Junta detallan que dicho contrato "se prorrogó en nueve ocasiones, siendo la última, mediante Resolución de 27 de noviembre de 2024 del Director General de Contratación, por un importe de 346.630,45 euros, exento de IVA, demás impuestos en vigor incluidos, comprendiendo desde las 00,00 horas del día 1 de enero de 2025 hasta las 24,00 horas del día 31 de diciembre de 2025".

De esta manera, al haberse alcanzado "el plazo máximo de duración del contrato incluyendo sus posibles prórrogas", y "al objeto de mantener las coberturas a partir del 1 de enero de 2026, se hace necesario plantear una nueva licitación pública", exponen la Junta para justificar esta iniciativa, para la que se contempla una inversión de 462.983,16 euros para el actual año 2026, y 496.905,68 euros para 2027.

No obstante, el mismo documento precisa que, "cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por la persona contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario".

SEGUROS TAMBIÉN PARA EL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

En este nuevo contrato centralizado, "se pretende incluir, en cumplimiento de la Disposición adicional octava de la Ley 7/2024, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025, ya que en anteriores versiones no se incluyeron, el aseguramiento del riesgo de vida y accidente del personal de las agencias, los consorcios, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía".

Al hilo de esta cuestión, desde el Gobierno andaluz destacan en esta memoria las "innumerables y lógicas ventajas" que conlleva "la armonización y unificación de los seguros del Sector Público Andaluz", traducidas en efectos como "la minoración de costes, homogeneización y mejoras de coberturas" o "fin de la atomización y dispersión".

Para esta licitación, la Junta ha descartado "la posibilidad de dividir" el contrato "en lotes", dado que "el objeto" del mismo "consiste en la contratación de un seguro colectivo de vida y accidentes", y "esta prestación presenta una clara unidad funcional, ya que responde a una necesidad común y homogénea", la de "garantizar una cobertura aseguradora uniforme para un colectivo específico con características similares en cuanto a su régimen jurídico, nivel de responsabilidad y condiciones de trabajo".

Además, "la finalidad del contrato, cumpliendo con el mandato de las leyes de presupuestos, es asegurar que todos cuenten con una protección equivalente frente a los riesgos cubiertos, evitando desigualdades o diferencias de trato entre órganos o entidades", añade la Junta en su memoria justificativa, en la que se sostiene que "la división en lotes podría dar lugar a condiciones dispares en las pólizas contratadas, lo que contravendría el principio de igualdad y dificultaría la gestión unificada del contrato".

"Ante la ausencia de índices oficiales, para la determinación del presupuesto base de licitación" --prima del seguro--, se han tenido en cuenta "múltiples parámetros con base a criterios que son flexibles y dependen en gran medida de los precios y funcionamiento del mercado asegurador, así como de la siniestralidad observada", según puntualiza también la memoria justificativa.

CRITERIOS PARA PRESUPUESTAR LA LICITACIÓN

El documento precisa que, a la hora de fijar el presupuesto base de licitación, "se han considerado" datos como "el colectivo asegurado que se beneficiará de la póliza, incluyendo la fluctuación del número de altos cargos --si bien se prevé un estancamiento de este--, las condiciones de cobertura exigidas, y que no se han atendido exclusiones que se podían considerar debilitar la posición del colectivo asegurado".

Además, desde la Junta se ha propuesto incrementar en esta licitación el "precio de la prima con respecto al contrato vigente", que "fue licitado en 2015, hace diez años, como consecuencia de que el ramo de vida y accidentes en España se ha visto perjudicado por los aumentos de costes y la siniestralidad".

En concreto, "se ha considerado una subida del 26,7% en atención al IPC (2015-2025) con respecto a los precios que sirvieron de cálculo para el presupuesto base de licitación en el año 2015", según puntualiza el mismo documento, que advierte además de que, "en la actualidad, con carácter general se aprecia un endurecimiento de las condiciones del mercado asegurador, tanto por la situación económica, así como por los riesgos derivados del panorama internacional".

Asimismo, desde la Junta aclaran que, "en el caso de la cobertura de accidentes, se ha utilizado una prima unitaria máxima, que es un valor fijo, habiéndose fijado en 191,33 euros", que "se ha multiplicado por el número total de personas incluidas en el colectivo asegurado para obtener el importe correspondiente", que se cifra en 311 personas.

Para la cobertura de vida, "el cálculo se ha realizado sumando las primas unitarias anuales máximas aplicables a cada una de las personas que actualmente forman parte del colectivo de 'Altos Cargos'". Estas primas se han determinado teniendo en cuenta "la edad de la persona asegurada en su cumpleaños más cercano, por exceso o por defecto, a la fecha de efecto de cada periodo anual de la póliza".