Junta "mantendrá intacto" tras el verano recursos desplegados en la universidad ante "hipotético" rebrote del Covid-19

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha señalado en comisión parlamentaria que de cara al curso próximo todas las infraestructuras y el despliegue de recursos que se están llevando a cabo en el presente con motivo de la crisis del coronavirus "se mantendrán intactos" después del verano "para estar preparados ante un hipotético rebrote de la pandemia en los meses de otoño", al tiempo que ha destacado que "se están dando pasos muy rápidos" y que en la reunión de esta semana con los rectores andaluces han acordado que "en julio todas las guías y adendas para el curso 20/21 estarán preparadas".

Durante su comparecencia para informar sobre las medidas

adoptadas por su Departamento para la finalización del curso ante la crisis del Covid-19, Velasco ha destacado "que han requerido desde el primer momento la coordinación con las universidades para garantizar la calidad de la formación y que han sido referentes para otras comunidades autónomas".

Según ha asegurado, "se ha dado una respuesta responsable, rápida y ágil para garantizar la continuidad de la formación, manteniendo los estándares de calidad del sistema". De hecho, ha añadido que para la mejor organización de los estudiantes, Andalucía fue la de las primeras comunidades en suspender las clases presenciales como medida preventiva (medida publicada en el BOJA extraordinario de 13 de marzo de 2020) y la primera en decidir, de manera consensuada con los rectores, la finalización del curso de manera 'on line'.

Velasco ha incidido en la eficacia en la toma de decisiones "ante unas circunstancias que nos obligaban a poner los medios necesarios para garantizar el acceso de los estudiantes a la docencia 'on line'". Por ello, ha añadido que se decidió mantener el calendario académico previsto y priorizar la formación 'on line', adaptando los plazos en los casos de prácticas que requieren la modalidad presencial. Además, ha recordado que se llegó a acuerdo con operadores como Vodafone para la distribución de mil tarjetas de memoria SIM, y ha afirmado que en la actualidad "sobran tarjetas SIM y sobran tablets" porque hay más oferta de demanda por los estudiantes.

MANTENIMIENTO DE PRECIOS PÚBLICOS EN ANDALUCÍA

Velasco ha referido también a la derogación, por parte del Gobierno central, del sistema de horquillas para precios públicos de

matriculación en las enseñanzas universitarias. Ha vuelto a exigir al Gobierno central que "no perjudique" a Andalucía si finalmente compensa a las comunidades autónomas por la pérdida de ingresos que va a suponer esta medida.

"El nuevo procedimiento para fijar los precios públicos no puede suponer, en cualquier caso, una merma de recursos para el sistema universitario andaluz, que ha mantenido los precios en el nivel al que ahora se quiere llegar con un gran esfuerzo en el presupuesto de la comunidad", ha sentenciado.

En la actualidad, Andalucía fija en 12,62 euros la cuantía del crédito de grado y en 13,68 euros el de máster, muy inferior a la media española (32,39 euros) y que conlleva que la diferencia de estudiar en Cataluña, donde el coste es mayor, y hacerlo en Andalucía sea de hasta el 216%. Los precios públicos en

el sistema universitario andaluz se mantienen congelados y se complementan, además, con medidas como la bonificación de matrícula.

El diputado socialista Antonio Ramírez de Arellano se pregunta si la Junta "es consciente de su papel en el sistema público universitario", toda vez que ha informado de que "disfrutan de la ventaja de que son instituciones que es autogobiernan y al presentar lo que se ha hecho no distinguen el trabajo de los universidades que se apuntan sin sonrojo". Además, pregunta por la situación financiera de las universidades y si responderán a sus necesidades de recursos, y niega que "hayan reaccionado con rapidez" ante la crisis por el Covid-19.

Antes las afirmaciones de PSOE Velasco ha destacado su "cooperación" con las universidades y ha dicho que "no tratan de ponerse medallas de algo que no hayan hecho, porque hemos tenido una relación muy intensa, ayudando y respetando siempre el principio de autonomía universitaria" y ha afirmado que para este curso "ya se ha permitido el uso de remanentes no afectados y que la intención es que el próximo curso se vuelva a tener acceso a ellos".

Guzmán Ahumada de Adelante Andalucía ha reprochado a Velasco que este curso "no se hayan profundizado" en los grandes problemas de las universidades como "la falta de financiación, la precariedad de gran parte del profesorado o la privatización, evidente sobre todo en al parte de postgrado". Además, ha criticado que "sigue habiendo incertidumbre entre profesores y alumnos por la falta de participación del resto de agentes de la universidad pública" y ha lamentado que "siga sin haber protocolos uniformes sobre cómo van a terminar las clases, la evaluación o los exámenes" y que "siga habiendo brecha digital".

Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Ocaña ha subrayado que ha habido "errores y aciertos" durante esta situación sobrevenida, pero que "le interesa mirar hacia adelante". Así, ha lamentado que los exámenes del segundo cuatrimestre "no han funcionado bien por la disparidad de criterios" por lo que pide protocolos "claros y ordenados para acabar con la incertidumbre" y ha asegurado que "no se entendería bien que de cara al próximo curso no estuvieran listos esos protocolos que unifiquen criterios en Andalucía".

Francisco José Carillo de Ciudadanos ha destacado que el resto de universidades "han imitado el trabajo de la comunidad universitaria andaluza" y ha defendido que se informó a alumnos y docentes del calendario académico "con mucha antelación". También se ha referido al sistema de tasas universitarias que el Gobierno quiere derogar, para afirmar que "Andalucía no puede estar penalizada en ese sentido". Por su parte, desde el PP, Ramón Herrera ha resaltado que el papel de la Junta "ha sido ejemplar e impecable" en esta situación de crisis, para añadir que "se ha dado un marco general" de actuación.