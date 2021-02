La Junta mantendrá una reunión con Vox para "clarificar lo acordado" sobre actividades escolares complementarias

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía prevé mantener una reunión con Vox para "clarificar lo acordado" sobre el "derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias" y que el citado partido califica como el "pin parental".

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha confirmado a los periodistas en el Parlamento que se está organizando dicho encuentro para "clarificar lo que hemos acordado".

Imbroda se ha pronunciado así después de que el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, haya traslado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el debate entre ambos de la sesión de control al Consejo de Gobierno del pleno, que su grupo dejará de apoyar más iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), hasta que no implante el llamado "pin parental" (autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias) en la comunidad autónoma, y porque consideran que se ha producido un quebranto de la "confianza".

Hernández ha expresado además el malestar de su grupo por las declaraciones del consejero de Educación y Deporte y de otros miembros de Cs negando que en Andalucía se fuera a implantar el pin parental, pese a que eso fue lo que ambos firmaron en el pasado Pleno del Parlamento como condición para que Vox apoyara el decreto ley de la Junta en materia educativa, según ha dicho.

En declaraciones a los periodistas, Imbroda --que también ha conversado brevemente con el presidente de la Junta tras la sesión de control-- ha manifestado que su departamento trabaja en mejorar la información y comunicación de los proyectos educativos para que las familias puedan "elegir libremente el modelo educativo que quieran, sin ningún tipo de imposición".

Ha insistido en que en esa mejora se está trabajando para que se puedan lanzar las instrucciones pertinentes y que los centros educativos entiendan todo esto.

Asimismo, ha querido dejar claro que, en los dos años del actual Gobierno andaluz de PP-A y Cs, sobre "ese supuesto adoctrinamiento ideológico del que se está hablando" sólo se han producido dos denuncias en centros educativos. "En las aulas andaluzas no hay adoctrinamiento ideológico", ha sentenciado el consejero, quien ha expresado su "absoluta confianza en los docentes y en los proyectos educativos de nuestros centros".

En cuanto a la insistencia de Vox en hablar de "pin parental", ha indicado que Andalucía "no tiene un problema semántico" y nuestro sistema educativo sí que tiene aún "muchas necesidades", y es de lo que nos tenemos que preocupar.

Ha insistido en que en el documento que firmó con Vox "no aparece el término pin parental y si ellos quieren llamar pin parental a la mejora de la información y de la comunicación, como nosotros nos hemos comprometido, para que las familias conozcan los proyectos educativos de los centros, me parece bien, pero no es sometimiento ni imposición de nada, es mejora, que es lo que nosotros vamos a hacer".

Como se recordará, en el documento suscrito por Imbroda y el portavoz de Vox el pasado 10 de febrero Hernández, se indica que con el objetivo de salvaguardar la "libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente, la Consejería de Educación y Deporte, con el apoyo del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía", se compromete a "impulsar, antes de la finalización del presente periodo de sesiones (que acaba en junio), los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo".

Por ello, se plantea "el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española".