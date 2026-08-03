La Junta mantiene en marcha 24 obras de infraestructuras educativas en Andalucía por más de 135 millones

Actuación en el IES de Dos Hermanas (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación tiene actualmente en construcción o licitación un total de 24 grandes obras de infraestructuras educativas, de más de un millón de euros, que suman una inversión global de 135,2 millones de euros. Durante el curso escolar 2025-2026, y a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, se han iniciado seis centros nuevos, cinco ampliaciones y dos reformas, por importe superior a 67,1 millones de euros.

Entre las obras iniciadas se encuentran el nuevo IES en la zona de Soliva de Málaga, por más de 11,1 millones; el nuevo IES de Benalmádena (Málaga), por 10,7 millones; el nuevo IES de Las Marinas en Roquetas de Mar (Almería), por 9,3 millones; la segunda fase del CEIP Entrenúcleos de Dos Hermanas (Sevilla), por 6,9 millones; la sustitución del CEIP Intelhorce de Campanillas, en Málaga, por más de 6,7 millones; y el nuevo IES faseado de Dos Hermanas (Sevilla), cuyas obras se han retomado tras el abandono de la anterior empresa adjudicataria, con una inversión de 6,7 millones, tal y como ha afirmado la Junta en una nota de prensa.

En el apartado de ampliaciones se incluyen el CEIP Nueva Andalucía de Adra (Almería), por más de 3,7 millones; la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, por 3,6 millones; el IES Lola Flores de Jerez de la Frontera (Cádiz), por 3,2 millones; el IES Santa Teresa de Jaén, por 1,5 millones; y la creación de nuevos espacios para ciclos formativos en el IES Torre Almirante de Algeciras (Cádiz), por 1,1 millones de euros. Todas ellas suman una inversión de 13,2 millones de euros.

Finalmente, han comenzado durante el curso escolar dos reformas por más de un millón de euros de presupuesto, como son la sustitución de carpinterías y renovación de acabados interiores en el IES San Blas de Aracena (Huelva) y la rehabilitación integral de naves en el IES Virgen de la Esperanza de la Línea de la Concepción (Cádiz), por 1,1 millones de euros cada una.

Iniciadas con anterioridad al último curso escolar y en construcción, existen seis obras que superan los 42,4 millones de euros: dos centros nuevos, tres sustituciones y una ampliación con reforma integral.

En concreto, el nuevo IES de Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería), por 9,4 millones; el nuevo IES en zona de Almerimar- Matagorda (Almería), por 8,6 millones; la ampliación y reforma del IES Virgen del Carmen de Puerto Real (Cádiz), por más de 8,2 millones de euros; la sustitución del CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla), por 7,7 millones; la sustitución del CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola (Málaga), por 4,5 millones; y la construcción del nuevo edificio de primaria del CEIP Los Argonautas de Chipiona (Cádiz), por más de 3,8 millones de euros.

De ellas, estarán terminadas para el inicio del curso 2026-2027 el CEIP Bernardo Barco de La Campana en su totalidad (en uso desde el curso 2025-2026), y el nuevo IES de Las Salinas en Roquetas de Mar.

Antes de que finalice el año, se prevé la también recepción de las obras del IES Lola Flores de Jerez y el CEIP Los Argonautas de Chipiona. En cuanto al CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola, actualmente se trabaja para poder garantizar la continuidad de la obra, debido a imprevistos surgidos con la empresa adjudicataria.

Por otra parte, adjudicadas y pendientes de inicio existen otras cuatro grandes obras, que suman un presupuesto de 22 millones de euros, como son el nuevo IES de La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria (Málaga), con una inversión superior a los 8 millones de euros; la ampliación del CPR San Miguel de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería), por más de 2,9 millones de euros; la ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares (Granada), por 5,8 millones; y la rehabilitación de edificios para la nueva sede del Conservatorio Profesional de Música (CPM) María de Molina de Úbeda, por unos 5,5 millones de euros. El comienzo de esta última está supeditado a la realización de un estudio arqueológico actualmente en tramitación.

Además, recientemente se ha licitado la ampliación CEIP Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido (Almería), por más de 3 millones de euros, siendo otra de las grandes obras actualmente en ejecución.

Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y 22 de ellas cuentan con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027, a excepción de las obras en el IES San Blas de Aracena y el Virgen de la Esperanza de La Línea.

Estas últimas se enmarcan en el plan 'Andalucía Actúa', de la Junta de Andalucía, financiado con fondos propios, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas de principios de año.