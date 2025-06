Junta niega retrasos en informes de Intervención y rechaza las críticas de la oposición: "Nunca ha habido más control"

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha rechazado este miércoles en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno las informaciones acerca de la demora en la tramitación de los informes de actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, órgano de fiscalización interna, para su validación por la Administración autonómica.

"No hay nada paralizado", ha asegurado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, de quien depende orgánicamente la Intervención General, quien de igual forma ha proclamado que "nunca ha habido tanto control".

España ha explicado sobre el aparente cortocircuito entre la Intervención y el Gobierno andaluz que "como Consejería nos llegan los informes de actuación, no las propuestas de informe", de las que ha augurado que "llegarán al interventor", en alusión a Miguel Ángel Figueroa Teva, sustituto desde enero de este año de la anterior responsable, María Antonia González Pavón.

"Imagino que él lo estudiará, lo analizará las discrepancias con el interior", ha apuntado la consejera y portavoz en su explicación del trabajo del interventor general y se ha adentrado en explicar las circunstancias de dos informes concretos: uno sobre las cuentas de la Agencia IDEA del ejercicio 2020 y otro sobre los Consorcios de Transporte Metropolitano.

En el caso del informe sobre la Agencia IDEA ha argumentado que Figueroa Teva se inhibió por cuanto anteriormente fue director general de este Agencia, hecho que motivó una consulta al Gabinete Jurídico acerca de quién sería el responsable de la firma de la propuesta de informe, antes de augurar que ese informe "decaerá" por cuanto "se han aprobado las cuentas de 2020".

"Todo esto lo he tenido que preguntar, esta información no me llega", ha esgrimido España, quien ha abundado sobre la cuestión para precisar que "a raíz de la información que han publicado lo hemos preguntado", en alusión a la información de El País de esta jornada, que ha apuntado que El interventor retiene tres informes críticos con la Junta.

"No se puede decir que se estén retrasando los informes de la Intervención", ha afirmado la consejera de Economía, quien se ha declarado "tranquila" porque "nunca he intervenido en estos temas, ni lo voy a hacer", antes de apuntar que los informes de actuación de los menoscabos de los fondos públicos "son de la anterior época, de la época socialista".

En cuanto al papel de la Intervención en el envío de la documentación sobre los contratos sanitarios en las diligencias previas que se siguen en dos juzgados de instrucción de Cádiz y Sevilla, España ha indicado que son los servicios centrales de la Intervención General los responsables de remitir esa información y que "van a seguir enviando".

La consejera y portavoz ha defendido, ante la decisión de separar dentro de la Intervención el control previo del control financiero permanente, que "implica mayor control" y ha sostenido que desde 1983 se empezó a extender la sustitución del control previo por el financiero permanente, convencida de que es una fórmula más propicia para agilizar las subvenciones, antes de apuntar que en 1993 mutaron a ese procedimiento diferentes órganos y cinco hospitales del SAS.

España ha afirmado que "por nuestra parte hemos pasado a culminar el proceso anterior que inició la anterior interventora de separar el control previo del financiero permanente", por lo que ha inferido que se trata de "la culminación de un proceso de normalización".

La consejera ha remachado su respuesta apuntando que "hay mucha corrupción a nivel nacional" y esto obliga a "sacar cortinas de humo", circunstancia de la que ha inferido que "no veo problemas a estas cuestiones".