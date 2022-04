Andalucía "no entiende" la negativa del Gobierno a la cuarta dosis para los mayores pero "no romperá la baraja"

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, José Repiso, ha reconocido este jueves que "no entendemos" la negativa del Gobierno de España a que la comunidad administre una cuarta dosis de la vacuna contra el covid a los mayores entre las personas mayores, empezando por las residencias. No obstante, ha manifestado también que el Ejecutivo andaluz "no va a romper la baraja" e irá "de la mano" del Ministerio de Sanidad en la gestión de la pandemia.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Repiso ha anunciado que desde la Junta "vamos a seguir reclamándolo" porque en las personas mayores el sistema inmunitario "cursa de otra manera" y "vemos absolutamente necesaria" --"vital", ha llegado a señalar-- la cuarta dosis. El director general de Cuidados Sociosanitarios ha apuntado también que "no entendemos" la negativa, certificada este pasado miércoles de nuevo en el Consejo Interterritorial, habida cuenta de que sí se ha autorizado la cuarta dosis en las personas inmunodeprimidas.

La Junta de Andalucía ha afirmado que defenderá la "necesidad" de administrar la cuarta dosis con "datos objetivos", al tiempo que ha recordado que la Agencia del Medicamento ya avaló su aplicación. En estos momentos, en la comunidad, hay 266 centros con residentes positivos. Esto se traduce en 1.576 mayores contagiados. No obstante, Repiso ha aclarado que "nos da cierta tranquilidad" constatar que, en la mayoría de los casos, éstos presentan síntomas leves o son asintomáticos. De hecho, hay solo 44 mayores ingresados por covid.