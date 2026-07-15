Junta no permitirá la "injusticia" con Andalucía del nuevo modelo de financiación, que "perpetua" la "infrafinanciación"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa porterior a la reunión del Consejo del Gobierno. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía España - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha denunciado este miércoles la "injusticia" para Andalucía que representa la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada ayer por el Ministerio de Hacienda en la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación, antesala del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo 29 de julio.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera andaluza ha lamentado que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, siga "por la misma senda" que ya habían marcado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero (actual secretaria general del PSOE-A), sobre "poco para Andalucía y mucho para el independentismo".

Ha señalado que la propuesta de nuevo modelo de financiación que se ha puesto sobre la mesa está hecha por "el independentismo y para el independentismo" y "perpetúa y consolida la infrafinanciación de Andalucía y los agravios a nuestra tierra".

Con ese nuevo sistema que ha presentado el Gobierno central, según ha añadido, Andalucía, la comunidad más poblada de España, "recibiría 143 euros menos por cada ciudadano que la media" y 389 euros "menos que un ciudadano de Cataluña".

"Esa es la realidad y eso es lo que nosotros desde Andalucía consideramos una auténtica injusticia y no podemos permitir, porque es un modelo en el que solo gana el independentismo catalán y perdemos todas las demás comunidades autónomas", ha añadido Carolina España.

Asimismo, ha pedido al ministro de Hacienda que ponga en marcha un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, sobre todo, cuando él mismo lo "solicitaba" en su etapa como consejero del ramo en la Comunidad Valenciana: "Que aplique la doctrina que él manifestaba".