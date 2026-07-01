La Junta nombra "provisionalmente" como interventor al jefe de división de Intervención más antiguo de la Administración

La consejera portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, en el Consejo de Gobierno del 1 de julio de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha confirmado este miércoles que el Gobierno andaluz ha nombrado "provisionalmente" como interventor general al jefe de división de Intervención más antiguo de la Administración autonómica "tal y como dice el reglamento" y a la espera de "más adelante" tomar una decisión en firme.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carolina España ha aludido a un informe jurídico del cuerpo de letrados para tomar esta decisión de nombramiento provisional a la espera de, una vez conformado el nuevo Gobierno, tomar una decisión "definitiva". La consejera portavoz en funciones ya reconocía hace días que la Junta está buscando "el mejor perfil" para un nuevo interventor general que espera designar "en los próximos días" en sustitución de Miguel Ángel Figueroa Teva, que la semana pasada presentó su renuncia al cargo para el que fue nombrado en enero de 2025. Esta misma semana se ha conocido que ha sido imputado por el caso de la SEPI.

La responsable del departamento del que depende orgánicamente dicho puesto de la administración autonómica señalaba hace días que desde el Gobierno andaluz no tienen "nada que objetar" en relación al trabajo que Figueroa ha desempeñado en la Intervención General de la Junta, y sobre el nombramiento de la persona que le sustituya apuntaba que desde el Ejecutivo autonómico están "buscando el mejor perfil".

Miguel Ángel Figueroa fue director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la etapa en la que dicha entidad estaba presidida por Vicente Fernández Guerrero. En concreto, Vicente Fernández fue nombrado como presidente de la SEPI en junio de 2018 tras el cambio de Gobierno de España motivado por la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez presentó contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y la llegada de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.

Vicente Fernández era interventor general de la Junta en el momento en que fue nombrado como presidente de la SEPI, cargo del que cesó en octubre de 2019 tras poner su puesto a disposición del Gobierno, y ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla reabriera el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), por el que volvió a ser imputado por su anterior cargo como secretario general de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía.