Junta de Personal del Virgen de las Nieves de Granada afea falta de cobertura de profesionales y anuncia movilizaciones

Archivo - Concentración ante el Virgen de las Nieves en imagen de archivo. - CCOO - Archivo

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada acusa a la gerencia del centro de estar aplicando criterios propios "al margen" del Manual de Permisos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), utilizando las "limitaciones presupuestarias como justificación para restringir derechos laborales y evitar contrataciones".

El colectivo ha anunciado el "inicio inmediato" de un calendario de movilizaciones, así como acciones ante la Inspección de Trabajo y la jurisdicción contencioso-administrativa.

En un comunicado, critican la utilización de la denominada "semana de ajuste" en el horario de mañanas en Gerhonte --el sistema del SAS para la administración de sus profesionales-- como una bolsa de "disponibilidad obligatoria no regulada, recurriendo sistemáticamente al personal existente para cubrir reducciones de jornada, bajas médicas y otras incidencias diarias sin proceder a las contrataciones correspondientes".

La Junta de Personal advierte de que la falta de cobertura de profesionales está provocando una "creciente sobrecarga física y emocional en las plantillas".

Esta situación está "incrementando los niveles de estrés, agotamiento y desgaste profesional, así como el número de bajas laborales y solicitudes de reducción de jornada".

Advierten de que "la seguridad de los trabajadores y de los pacientes no puede quedar supeditada a criterios exclusivamente económicos" y que "mantener plantillas insuficientes, aumentar la presión asistencial y limitar los descansos necesarios incrementa el riesgo de errores".

La Junta de Personal denuncia igualmente la "negativa reiterada" de la dirección a facilitar información sobre las contrataciones realizadas en el centro.

Ante la ausencia de avances y el agotamiento de las vías de diálogo, la Junta de Personal considera rotas las negociaciones con la administración y anuncia el inicio inmediato de un calendario de movilizaciones y asambleas informativas.

Asimismo, trasladará de forma urgente ante la Inspección de Trabajo y ante la jurisdicción contencioso-administrativa las actuaciones relacionadas con la imposición de esta normativa interna, la alteración del ajuste de jornada programado en Gerhonte, la "vulneración de derechos laborales y la falta de transparencia en materia de contratación".