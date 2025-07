La Junta pide a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que "entierre el hacha de guerra" con el embalse de La Colada

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que su Consejería está "modificando el proyecto" de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de Córdoba, cuya ejecución ya adjudicó por 9,3 millones de euros, para así lograr el "apoyo" de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que emitió un informe negativo a dicho proyecto y a la que ha pedido ahora que "entierre el hacha de guerra".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco, ante el argumento de la CHG de que el proyecto de la Junta viene a duplicar la conexión de emergencia que en su día ejecutó el Gobierno central entre ambos embalses y que está operativa, ha explicado que la Administración autonómica está ahora modificando su proyecto, "de acuerdo a lo que los técnicos de la Junta de Andalucía entienden que hay que modificarlo para poder desbloquearlo".

El consejero, que ha pedido no "crear una polémica" sobre este asunto que, a su juicio, los vecinos del Norte de Córdoba "no entienden, y no porque no entiendan técnicamente cuál es la solución, sino porque no entienden que dos administraciones estén a la gresca permanentemente con un problema tan sensible como el del agua".

Por ello, Fernández-Pacheco ha pedido a la Confederación del Guadiana que, "por favor, entierre el hacha de guerra, que sea capaz de sentarse en una mesa y juntos busquemos una solución", pues lo cierto, según ha argumentado, es que "el presupuesto, el proyecto y la obra, está todo dispuesto para comenzar el día que ellos quieran", de mo que, "si hay algún matiz, nosotros estamos modificando la obra de cara a contar con el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana".

Ante ello, el consejero ha dicho esperar que el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, "tienda la mano a llegar a un acuerdo, desbloquee la solución y cuanto antes la infraestructura esté hecha, porque nadie se puede negar a que en La Colada, en vez de una toma" de agua, "haya tres", porque "eso no es malo, eso es bueno", ya que "nos va a permitir coger (agua) a diferentes alturas, con diferentes grados de materia orgánica, en el caso de que la haya, y de esa manera garantizar que el abastecimiento es el correcto".

Al margen de ello, según ha reconocido el Fernández-Pacheco, "ha habido problemas con Endesa, ha habido problemas con el trazado de la tubería", pero esos "son aspectos técnicos que son el día a día de cualquier infraestructura hidráulica". De hecho, la Junta, "que tiene ahora mismo en marcha obras por valor de más de 1.000 millones de euros", pues se encuentra con muy distintas "vicisitudes a lo largo y ancho de toda Andalucía".

Sin embargo, según ha señalado, "las cosas se hablan, se solucionan, se modifica lo que haya que modificar y las infraestructuras se hacen, menos en el caso" de la conexión de La Colada, pues en la Confederación Hidrográfica del Guadiana "solo encontramos el no por respuesta de manera sistemática".

En cualquier caso, el consejero ha subrayado que "todas las modificaciones que la Junta está impulsando tienen el único objetivo de que el proyecto se pueda hacer" y "alcanzar un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es el organismo de cuenca en el Norte de la provincia de Córdoba, y que la infraestructura se haga en beneficio de los vecinos".