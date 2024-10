Junta pide que el Gobierno no aplique estímulos por aplicar la Ley de Vivienda: "Protege al okupa frente al propietario"

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha confiado este viernes en que "no surta efecto" la intención expresada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de 'premiar' con más recursos a las comunidades autónomas que apliquen en su integridad la Ley de Vivienda. Una Ley que, en palabras de España, "protege al okupa frente al propietario".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, la consejera portavoz ha insistido en que el Gobierno "débil" de Pedro Sánchez "chantajea" a las comunidades autónomas. "Vamos a cumplir la Ley, pero la parte que no es de obligado cumplimiento, que son recomendaciones con las que no estamos de acuerdo, como es limitar el precio de la vivienda, no la vamos a aplicar. Es una Ley que claramente protege al okupa frente al propietario de la vivienda".

Carolina España ha remarcado que la norma "crea mucha inseguridad jurídica" y ha supuesto la retirada de vivienda del mercado, lo que ha incrementado los precios. "Espero que no surta efecto ni se aplique esa reducción o esos estímulos ni este tipo de chantaje", ha apostillado, al tiempo que ha defendido la Ley de Vivienda que está tramitando ya Andalucía y que la Junta confía en que esté lista en los primeros meses de 2025.

Sobre este proyecto, ha destacado que se trata de una Ley "consensuada con el sector" y que lo que persigue es "agilizar la construcción de vivienda protegida" hasta llegar a 20.000. En los últimos cinco años, ha puntualizado, el Gobierno de Juanma Moreno "ha triplicado" el número de viviendas protegida. Por último, la consejera portavoz ha defendido las medidas en política de vivienda impulsadas desde Andalucía, como las bajadas de impuestos, los incentivos fiscales y los avales hipotecarios para la adquisición de una primera residencia, entre otros.