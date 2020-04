Andalucía pide a Trabajo emitir nóminas semanales para que pueda cobrar el mayor número de afectados por ERTE

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía se ha dirigido por carta a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para sugerir nuevas medidas que aclaren y agilicen la tramitación de los ERTE, como la emisión de nóminas semanales en vez de mensuales para que puedan cobrar el mayor número de afectados, dado el aluvión de solicitudes recibidas desde que se aprobara el decreto de alarma el 14 de marzo.

En Andalucía, ya se han recibido 88.650 de solicitudes que afectan a 427.000 personas trabajadoras. Gracias a un dispositivo de 527 funcionarios y una plataforma telemática simplificada para la presentación de ERTE, ya ha sido posible la resolución de más del 41 por ciento de estos expedientes, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

Dada la excepcional situación, la consejera, Rocío Blanco, ha resaltado que la competencia exclusiva para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que se integra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sin que las Comunidades Autónomas puedan realizar dicha gestión.

Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo ha diseñado, a través de su regulación normativa, un sistema excepcional para tramitar el reconocimiento de las prestaciones por desempleo de forma que sean las empresas las que se dirijan al SEPE con la relación de trabajadores afectados por los ERTE, adjuntando la cuenta bancaria y la autorización de los mismos.

"En ningún momento la Consejería de Empleo ha recibido ninguna comunicación de cambio de normativa, ni ninguna instrucción que suprima la obligatoriedad de la inscripción en los Servicios de Empleo autonómicos por parte de los demandantes de empleo, requisito que recogen las normas en vigor para poder acceder al cobro de prestaciones por desempleo (LGSS 8/2015 art 266 y 299 y RD 625/195 art 28)", ha reiterado la Junta.

En este sentido, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, pese a haber manifestado en anteriores comunicaciones a la ministra de Trabajo la existencia de mecanismos "más ágiles y eficaces" para la hacer frente a la dramática situación que se está viviendo, ha colaborado de manera "absolutamente leal" con el Ministerio, cumpliendo de forma escrupulosa la normativa publicada durante el estado de alarma que regula los ERTE, con el objetivo esencial de que los trabajadores andaluces nunca se vean perjudicados.

PETICIÓN DE ACLARACIONES

No obstante, a raíz de distintas declaraciones que se han producido en los medios y que han creado confusión entre los trabajadores, la consejera ha reclamado en su carta enviada al Ministerio de Trabajo que, como único órgano competente en la materia, aclare si los trabajadores han de solicitar o no la inscripción como demandantes de empleo para poder acceder a la prestación por desempleo, de forma que ellos sepan con seguridad si tienen que realizar o no dicho trámite.

A la espera de su respuesta, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mantendrá abierta la posibilidad de inscripción telefónica y telemática, para dar estricta cobertura a todas las personas trabajadoras de Andalucía, garantizando sus derechos y el cumplimiento de la norma vigente, y sin que ello suponga un obstáculo o un retraso en la gestión de la prestación, gestión que compete en su totalidad al Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, dada la excepcional situación, la consejera de Empleo ha aconsejado en su carta enviada al Ministerio de Trabajo que se reduzca en lo posible la carga administrativa y que las personas trabajadoras andaluzas accedan a la prestación lo antes posible.

Además, ha propuesto que se arbitre la emisión de nóminas semanales, en lugar de una mensual, para que se posibilite el cobro de la prestación de desempleo del mayor número de trabajadores afectados por los ERTE. Las propuestas se dirigen a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al ser de su exclusiva competencia el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

OTROS COLECTIVOS

La misiva dirigida a la ministra también pone de relieve que "Andalucía cuenta con un tejido productivo más débil que el resto de España, con un menor peso de la industria y un mayor volumen de actividades de temporada como el turismo, que imprimen un carácter más estacional y de menos solidez al empleo en nuestra Comunidad Autónoma, incidiendo en la alta tasa de contratación temporal que supera el 34 por ciento".

En ese sentido, la Consejería de Empleo ha propuesto una serie de medidas para que las adopte el Ministerio de Trabajo "que ayudarían a la mejora de la actual situación provocada por el estado de alarma", tales como "arbitrar un mecanismo para proteger a todos los trabajadores fijos discontinuos" o "eliminar la necesidad de mantener el empleo durante seis meses a contar desde la vuelta a la actividad, o se opte por otra fórmula que salvaguarde el empleo".

Se suman estas propuestas a otras remitidas en anteriores cartas al Ministerio de Trabajo en las últimas semanas, y que inciden en la necesidad de apoyar a los trabajadores autónomos, así como a las personas trabajadoras incluidas en el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General, no incluidas en ningún expediente de ERTE.