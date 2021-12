Junta pide a la oposición que "recapacite" y apoye decreto de simplificación, que volvería a presentar si no se aprueba

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha pedido a los partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, que "recapaciten" y permitan mañana ante el Pleno del Parlamento la toma en consideración del decreto ley de simplificación administrativa porque es necesario que entre en vigor cuanto antes y ha avisado de que si finalmente no superara ese debate, se volvería a presentar en la Cámara.

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, quien ha indicado que en este momento no contemplan otro horizonte que no sea la aprobación de dicho decreto, que persigue eliminar "papeleo y facilitar la vida" a los andaluces y las empresas y a lo que es "difícil decir que no".

Ha defendido que el Gobierno ha hablado "a la izquierda y a la derecha" sobre este decreto ley y, en este sentido, espera que los partido de la oposición sean "consecuentes". Ha indicado que en caso de que mañana no saliera adelante, exigirían "muchas explicaciones" a los partidos de la oposición, y ha apuntado que los que voten en contra de ese texto tendrían una "oportunidad de rectificar el error más adelante" porque se volvería a presentar en la Cámara el decreto, que es la "vía más necesaria" para la puesta en marcha de las medidas que contempla.

Bendodo ha insistido en que Andalucía "no puede esperar" porque estamos en plena recuperación económica y ahora inmersos en una sexta ola de la pandemia y se necesita "urgentemente que este decreto entre en vigor para facilitar inversiones y llegada de nuevos proyectos". Ha indicado que un proyecto de Ley, como se pide desde la oposición, conllevaría demorar varios meses las medidas que se contemplan en el decreto y no surtiría el efecto por el que el decreto fue elaborado, la "aplicación inmediata".

"Necesitamos que entre en vigor cuanto antes y por ello es necesario que el Parlamento lo convalide mañana y, a partir de ahí, todo es posible", según ha indicado Elías Bendodo, sobre una posible tramitación del decreto ley como proyecto de ley.

Asimismo, ha insistido en que Andalucía se puede convertir desde mañana en una "gran autopista para la inversión" porque ningún gobierno ha hecho en democracia tanto para "quitar trabas burocrática". Ha resaltado que en ese decreto no se contemplan medidas "ni de izquierda ni de derecha, sino de sentido común". Según Bendodo, no es una cuestión "de ideología", sino de facilitar la vida a los andaluces y empresas y por ello ha pedido a los partidos de la oposición que "aparquen la ideología" y apoyen este decreto.

Tras señalar que mañana es un día decisivo, no para los intereses del Gobierno, sino del conjunto de los andaluces, ha considerado que la oposición tiene dos opciones, puede se responsable y pensar en el futuro de esta tierra o "pegarse un tiro en el pie" por intereses que nada tienen que ver con el interés general de los andaluces.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado que la no aprobación de ese decreto significaría "perjudicar a los andaluces", a sectores como el campo o a empresas, que llevan años y décadas esperando que Andalucía sea la comunidad con menos trabas administrativas porque los anteriores gobiernos del PSOE-A no fueron "capaces de hacerlo" y ahora parece que a ese partido "no le interesa" que sea el Ejecutivo de PP-A y Cs el que impulse estas medidas.

En cuanto a la posición que podría adoptar Vox, Marín ha indicado que ese partido está solamente "en el adelanto electoral y no le interesa ninguna otra cuestión. Ha advertido de que si la "pinza" entre PSOE-A y Vox que sirvió para tumbar los presupuestos para 2022 vuelve a provocar que mañana no salga adelante el decreto de simplificación administrativa, a quien se perjudicará no es al Gobierno, sino a los ciudadanos y los trabajadores.

Ha expresado que espera y desea que haya una "rectificación" en la posición de ambos partidos y que el decreto pueda salir adelante.