Junta pide reactivar las inversiones que llegan a Andalucía del FCI y aumentar las regionalizables que llegan del PGE

Actualizado 30/09/2018 11:19:16 CET

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha instado a reactivar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 las inversiones que llegan a Andalucía del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), además de las inversiones regionalizables que conllevan, junto a la reforma del sistema de financiación autonómica.

En una entrevista concedida a Europa Press, Arellano ha asegurado que Andalucía habría podido converger con España más de 3,5 puntos de haber recibido más inversiones regionalizables cumpliéndose el Estatuto de Autonomía para Andalucía y más recursos de la financiación autonómica, ya que han dejado de llegar en una década unos 10.000 millones en estos ámbitos.

Así, ha afirmado que las inversiones que se materializan en el Fondo de Compensación Interterritorial y en las inversiones regionalizables de los (PGE) son "fundamentales" y ha instado a reconsiderar este asunto en los PGE de 2019, junto a la revisión del modelo de financiación de las comunidades. "Cuando las competencias de los gobiernos regionales no se pueden cumplir por falta de recursos, se está menoscabando la cohesión social", ha asegurado.

"El incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía, unos 300 millones más de inversiones regionalizables cada año desde 2008, más la cantidad insuficiente en el actual sistema de financiación de las autonomías, cifrado en 700 millones al año, supone al cabo de una década 10.000 millones de euros, que es un 6,2 por ciento del PIB anual", según ha detallado en una entrevista concedida a Europa Press.

Así, ha instado a cambiar esta situación, punto en el que ha señalado que "el Gobierno actual es consciente de esa relevante situación", ya que es un asunto "muy relacionado con el proyecto del país". "Tenemos que reflexionarlo desde una perspectiva muy seria y profunda", ha cerrado.

En este sentido, en cuanto al papel del Gobierno de España en la convergencia territorial, el consejero ha llamado a ser "conscientes" de las competencias de cada administración. "El Gobierno de Andalucía tiene unas competencias muy ligadas a la educación, la sanidad, los servicios sociales, pero no se pueden ignorar las que tienen el Gobierno de España y la UE", ha advertido.

Según ha explicado, España siempre ha tenido el foco en la convergencia económica y la cohesión social, "dos aspectos que construyen el país y la sociedad", de manera que en los años 80 se construyó el Fondo de Compensación Interterritorial "con el fin de corregir las diferencias económicas entre distintas regiones".

No obstante, "los fondos europeos, la bonanza económica y, luego, la crisis, han hecho que este tipo de políticas internas en nuestro país hayan quedado un poco en el olvido y, evidentemente, los efectos no son deseables". En este sentido, ha resaltado que, con la llegada de la crisis, Andalucía, "muy centrada en la demanda interna para su impulso económico", ha tenido "una situación diferencial muy dura respecto a otras comunidades, en particular en términos de paro".

"Si bien, el PIB regional por habitante ha retrocedido algo menos que la media española, muy poco menos, en términos de empleo ha sido durísimo y, cuando ha llegado la recuperación económica, estamos algo retrasados respecto a la media por habitante española", ha destacado.