La Junta pide "rigor" al PSOE-A y niega que haya dejado de ejecutar 1.600 millones de euros para vivienda

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, a su llegada al desayuno informativo 'Vivienda en Andalucía: retos y respuestas' organizado por el periódico Ideal. A 18 de septiembre de 2026 en Granada (Foto de archivo). - Arsenio Zurita - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha replicado este miércoles al PSOE-A que es "rotundamente falso que la Junta de Andalucía haya dejado de ejecutar" 1.600 millones de euros de fondos destinados a vivienda, y ha defendido que "los andaluces merecen rigor y claridad" cuando de "recursos públicos" se habla.

Así lo ha señalado la consejera en unas declaraciones recogidas por Europa Press después de que la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, haya acusado este miércoles a la Junta de haber "dejado sin gastar 1.600 millones de euros desde el año 2019 al 2025 en políticas públicas de vivienda".

"Me gustaría que el PSOE explicara de dónde sale esa cifra de 1.600 millones de euros", porque "es rotundamente falso que la Junta de Andalucía haya dejado de ejecutar esa cantidad destinada a vivienda", ha respondido Rocío Díaz tras dichas declaraciones de la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz.

La consejera ha agregado que "la mayor parte de esas políticas son plurianuales", por lo que se habla de "fondos comprometidos y aceptados que están impulsando promociones, ayudas y actuaciones que se encuentran actualmente en ejecución, y cuya certificación se va realizando conforme se alcanzan los distintos hitos".

"No se puede confundir una cosa con la otra", ha aseverado Rocío Díaz antes de apostillar que "los andaluces merecen rigor y claridad cuando hablamos de recursos públicos, y sobre todo cuando hablamos de una cuestión tan importante como es la vivienda", según ha zanjado la consejera.