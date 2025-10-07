Junta pregunta al PSOE de Jaén "dónde estaba durante los 13 años de precio congelado del Servicio de Ayuda a Domicilio"

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García, ha instado al PSOE del Ayuntamiento de Jaén a explicar "dónde estaban cuando el PSOE se situaba al frente del Gobierno andaluz y mantuvo congelado durante 13 años el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)".

Así ha respondido García a las críticas vertidas por la edil de Servicios Sociales del Consistorio jiennense en cuanto a la financiación de este servicio, con el que el Gobierno de Juanma Moreno mantiene un "férreo compromiso, como demuestra el reciente aumento del 3% para la financiación de la ayuda a domicilio, que acumula desde 2019 un incremento total del 28%, frente al 0% de aumento que aplicó el PSOE en 13 años, manteniendo el precio congelado, sin subirlo ni un solo céntimo y mirando hacia otro lado".

Este último incremento del 3% se trata, ha continuado la secretaria general de Inclusión Social, "de la cuarta subida aplicada en cuatro años para un servicio que ha crecido un 122% y que supone el 47% de la Ayuda a Domicilio en España".

En este contexto, García ha incidido en que "si el PSOE al frente de la Junta de Andalucía se hubiera preocupado por la calidad y las condiciones laborales de las profesionales de este sector, la mayoría mujeres, y hubiese aplicado siquiera la subida del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como en otras comunidades, el esfuerzo que estamos realizando tendría otros resultados".

En este punto, ha lamentado el "cinismo e hipocresía" del partido socialista, que "dirige todas sus críticas hacia el Gobierno andaluz, a pesar del esfuerzo titánico que está realizando por mejorar el sistema de la dependencia en Andalucía, aumentando año a año su financiación, mientras es cómplice del machaque permanente y la infrafinanciación con la que el Gobierno de España castiga a los dependientes andaluces".

A este respecto, ha explicado que, en concreto, entre 2019 y 2025, "la Junta ha destinado 8.742 millones, frente a los 3.705 millones aportados por el Gobierno central". "Esto se traduce en que, al no cumplir con su obligación de cubrir el 50% del coste, el Estado adeuda a Andalucía 5.037 millones desde 2019", ha apostillado.

El Gobierno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, "camina hacia la tercera prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que conlleva que siga aumentando el déficit y la deuda que tienen con los dependientes andaluces", ha advertido García.

En esta misma línea, la secretaria general de Inclusión Social ha señalado que "seguimos sin poder entender cómo el Gobierno de España niega a Andalucía el 50% del pago de la dependencia, tal y como marca la ley, una financiación que Montero, la candidata andaluza del PSOE a las próximas elecciones de Andalucía, ha firmado con el País Vasco".

"Queda claro que para el Ejecutivo central los dependientes vascos son de primera, mientras que a los andaluces no les importa tratarlos con la punta del pie", ha aseverado, para recalcar que "los andaluces no somos más que nadie, pero tampoco menos".

Para García, "es sorprendente ver cómo el PSOE andaluz y los alcaldes socialistas anteponen los intereses del sillón de Pedro Sánchez a los de su tierra, tal y como demostraron al votar en contra de que el Gobierno de España garantizase la misma financiación para Andalucía que han pactado con el País Vasco".

Por último, ha resaltado que "parece que los alcaldes del PSOE tampoco recuerdan cuando el PSOE al frente de la Junta adeudaba a los ayuntamientos ocho meses del servicio de Ayuda a Domicilio, mientras ahora se paga en tiempo y forma".