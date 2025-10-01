La Junta presenta la campaña de difusión de la app 'Iguales en Igualdad' para profesorado, familias y alumnado

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) una nueva campaña de difusión de la aplicación móvil 'Iguales en Igualdad'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)una nueva campaña de difusión de la aplicación móvil 'Iguales en Igualdad', dirigida al profesorado, familias y alumnado desde Infantil a Bachillerato.

Esta campaña, como detalla la Consejería en una nota, pretende impulsar las descargas de esta aplicación móvil gratuita disponible para dispositivos Android e iOS que reúne todos los recursos coeducativos necesarios para todas las etapas formativas: "Esta app facilita el acceso a todo el material coeducativo que venimos elaborando desde hace años", ha explicado la titular de Inclusión Social.

"Con esta campaña queremos que esta aplicación se descargue, se use, que sea útil, y se recuerde. Y para ello hemos apostado por un vídeo dinámico, que parte de una imagen simple y con una canción muy pegadiza para que el nombre de esta herramienta quede grabado", ha indicado López.

Accesible para toda la ciudadanía, la aplicación cuenta con cuatro apartados dirigidos a madres y padres, alumnado, profesorado y centros educativos. Cada apartado consta de dos bloques, igualdad y violencia de género, que disponen de pestañas dirigidas a cada etapa educativa en específico, desde Infantil hasta Bachillerato.

La consejera ha indicado que con este recurso educativo pretenden "lograr la igualdad de mujeres y hombres y prevenir la violencia de género" y "educar en valores de igualdad y respeto desde la infancia" para "hacer frente a los problemas de la sociedad".

Al hilo, la responsable andaluza ha estado acompañada durante la presentación por la directora del IAM, Olga Carrión, que ha afirmado que "hay que trabajar desde la infancia los valores de igualdad porque el maltratador de hoy fue un niño ayer" y, por tanto, ha destacado que "es fundamental que en casa y también en el colegio se fomenten los valores de la coeducación".

En el acto de presentación también han estado presentes el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, la directora general de Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Laura Martínez, y la coordinadora provincial del IAM en Sevilla, Mercedes Soriano.