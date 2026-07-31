La Junta quiere que el refuerzo eléctrico del Norte de Córdoba aparezca "en los papeles" y no más anuncios

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha reclamado este viernes que los anuncios del Gobierno de España sobre el refuerzo del suministro eléctrico en el Norte de la provincia vayan "acompañados del documento que lo refrende", ya que, según ha asegurado, "anuncios hemos tenido ya muchos y todavía no está ese documento" que acredite la inclusión de la prevista línea de alta tensión de 400 kV en la planificación vigente, es decir, quiere que aparezca "en los papeles" y no más anuncios.

En este sentido y en rueda de prensa, Molina ha hecho referencia a las declaraciones de distintos responsables del Gobierno de España afirmando que se iba a incluir dicho refuerzo eléctrico en la planificación prevista hasta 2030, pero lo cierto, según ha lamentado, es que sólo "hemos tenido anuncios de viva voz de medio Gobierno de España, incluido el de quien se fue del Gobierno de España para venirse aquí a Andalucía, como fue María Jesús Montero".

El delegado ha insistido en que la prioridad para Córdoba es que esta infraestructura se incluya en el marco de planificación actual y no en fechas posteriores, señalando que "lo que todavía no tenemos es el papel diciendo que tendremos la línea de 400 que estamos reclamando desde Córdoba, que va a solucionar los problemas, y que el marco temporal es ya".

Molina ha explicado que, sobre este asunto, se mantienen contactos con el Gobierno central desde la Junta "a nivel de la consejería", assgurando que el es "optimista con este tema", pero lo quiere ver "reflejado en la planificación", y ha subrayado que "tiene que estar en los papeles".